Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

Alfinetada em Fabrizio Romano! O comunicado do RB Leipzig sobre a transferência de Yan Diomande para o Real Madrid continha um detalhe explosivo

Bundesliga
Mercado da bola
La Liga
Y. Diomande
Leipzig
Real Madrid

A transferência de Yan Diomande para o Real Madrid está definitivamente sacramentada. O RB Leipzig, no embalo disso, não conseguiu evitar mais uma alfinetada no especialista em transferências Fabrizio Romano.

"AQUI NÓS REALMENTE VAMOS" escreveu o clube da Bundesliga no anúncio oficial da transferência de Diomande nas redes sociais. Uma clara alfinetada em direção a Romano, que, como se sabe, sempre intitula suas publicações sobre suas informações de transferências já fechadas com "HERE WE GO".

O jornalista italiano especializado em transferências, que recentemente vinha sendo alvo de críticas, havia noticiado a transferência de Diomande para Madri já há alguns dias como supostamente concluída. Depois disso, o Leipzig já havia provocado Romano por meio do diretor-executivo de futebol Marcel Schäfer: "Está claro que um ou outro chamado especialista em transferências já havia noticiado isso de sete a dez dias atrás, que algo estava 'done' ou 'Here we go'. Simplesmente não é assim. Há conversas envolvidas com diferentes partes", disse Schäfer durante o período de treinamentos do RB na Áustria.

Agora, porém, está tudo acertado entre Real, Leipzig e Diomande. Na tarde de quinta-feira, os dois clubes confirmaram a conclusão da transferência, e os madrilenos devem pagar uma taxa fixa de 125 milhões de euros. Incluindo pagamentos de bônus, a quantia pode, ao que tudo indica, ainda subir para até 140 milhões de euros.

Yan Diomande assinou contrato de sete anos com o Real Madrid

Por Diomande, que havia se transferido do CD Leganes para o Leipzig apenas no verão passado, vários grandes clubes europeus demonstraram interesse após sua temporada de estreia fortíssima na Bundesliga. Também Liverpool, Paris Saint-Germain e Manchester City teriam sondado o jogador ofensivo de 19 anos e, supostamente, oferecido em alguns casos cerca de 100 milhões de euros. O RB, porém, insistiu em suas exigências bem mais altas, que o Real agora atendeu.


Amistosos de clubes
Leeds crest
Leeds
LEE
Leipzig crest
Leipzig
RBL
Amistosos de clubes
Ferencváros crest
Ferencváros
FTC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
DiomandeGetty Images

"A transferência para o Real Madrid é, para mim, a realização de um sonho de infância", comemorou Diomande, que assinou no Bernabéu um contrato de sete anos, até 2033.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google