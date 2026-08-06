"AQUI NÓS REALMENTE VAMOS" escreveu o clube da Bundesliga no anúncio oficial da transferência de Diomande nas redes sociais. Uma clara alfinetada em direção a Romano, que, como se sabe, sempre intitula suas publicações sobre suas informações de transferências já fechadas com "HERE WE GO".

O jornalista italiano especializado em transferências, que recentemente vinha sendo alvo de críticas, havia noticiado a transferência de Diomande para Madri já há alguns dias como supostamente concluída. Depois disso, o Leipzig já havia provocado Romano por meio do diretor-executivo de futebol Marcel Schäfer: "Está claro que um ou outro chamado especialista em transferências já havia noticiado isso de sete a dez dias atrás, que algo estava 'done' ou 'Here we go'. Simplesmente não é assim. Há conversas envolvidas com diferentes partes", disse Schäfer durante o período de treinamentos do RB na Áustria.

Agora, porém, está tudo acertado entre Real, Leipzig e Diomande. Na tarde de quinta-feira, os dois clubes confirmaram a conclusão da transferência, e os madrilenos devem pagar uma taxa fixa de 125 milhões de euros. Incluindo pagamentos de bônus, a quantia pode, ao que tudo indica, ainda subir para até 140 milhões de euros.

Yan Diomande assinou contrato de sete anos com o Real Madrid

Por Diomande, que havia se transferido do CD Leganes para o Leipzig apenas no verão passado, vários grandes clubes europeus demonstraram interesse após sua temporada de estreia fortíssima na Bundesliga. Também Liverpool, Paris Saint-Germain e Manchester City teriam sondado o jogador ofensivo de 19 anos e, supostamente, oferecido em alguns casos cerca de 100 milhões de euros. O RB, porém, insistiu em suas exigências bem mais altas, que o Real agora atendeu.





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"A transferência para o Real Madrid é, para mim, a realização de um sonho de infância", comemorou Diomande, que assinou no Bernabéu um contrato de sete anos, até 2033.