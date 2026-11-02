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Erling Haaland segue totalmente comprometido com o Manchester City e ignora a repercussão das disputas judiciais do clube, segundo seu pai, Alfie. O astro norueguês estaria mantendo a calma apesar da ameaça iminente de sanções severas após uma decisão histórica contra o gigante do Etihad.

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Condenação do Manchester City e sanções iminentes

Uma comissão independente considerou recentemente o Manchester City culpado de 114 das 115 acusações financeiras. A decisão concluiu que o atual campeão da Premier League usou contratos “de fachada” para ocultar financiamentos superiores a 830 milhões de libras ao longo de nove anos, de 2009 a 2018.

O Manchester City sempre sustentou sua inocência e aguarda atualmente o resultado de um recurso. No entanto, a decisão causou grande impacto no Etihad Stadium, e punições severas, como o rebaixamento, agora são uma possibilidade real.

Alfie Haaland explica a tranquilidade e o foco do atacante

Apesar da turbulência fora de campo, Haaland permanece completamente alheio ao debate jurídico. Em entrevista à ViaPlay, seu pai, Alfie, falou sobre o estado de espírito atual do atacante enquanto o clube prepara sua defesa. “Erling pensa em jogar o máximo de futebol possível e se concentra nisso”, explicou Alfie. “Acho que somos mais nós, que estamos fora de campo, que pensamos um pouco mais nisso.”

Ao comentar as especulações que se arrastavam havia muito tempo antes da decisão formal, ele acrescentou: “Bem, isso circulava havia bastante tempo, não é? Então, finalmente surgiu algo concreto, que o City, como clube, pode contestar. Obviamente, são acusações graves, mas agora há um recurso pendente de análise. Por isso, acho que precisamos manter a calma, não perder a cabeça e esperar para ver o que acontece.”

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Ele também destacou a dificuldade da posição pública atual do clube: “Nada além do que está na imprensa. E há muita coisa escrita ali, de forma bastante unilateral, eu diria, não é? Porque é difícil para o Manchester City se manifestar agora e se defender enquanto há um recurso em andamento.”

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Punição injusta para o elenco atual?

A possibilidade de sanções severas levanta questões sobre justiça, já que as infrações ocorreram muito antes da formação do elenco atual. Perguntado se seria injusto punir os jogadores de hoje, Alfie concordou. “Sim, de certa forma, alguém pode sentir que ter de receber uma possível punição por algo feito há muitos anos… sim, eu diria que sim”, admitiu.

Ele elogiou a resiliência do elenco em meio à intensa pressão. “Então, esperamos que eles tenham uma análise justa do caso e veremos se conseguem, ao fim, provar que são inocentes”, disse. “Agora, só precisamos esperar para ver. Acho que eles fizeram mais do que o suficiente para se manter firmes durante tudo isso, porque, é claro, enfrentaram muitas acusações. Por isso, sinto que o grupo de jogadores lidou muito bem com a situação.”

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À espera do resultado do recurso e da retomada da boa fase

Por enquanto, a equipe jurídica do Manchester City se concentrará em contestar as acusações por meio do recurso, enquanto o elenco precisa voltar suas atenções ao campo. Como Alfie destacou, os jogadores devem continuar separando as distrações extracampo do trabalho, após uma queda de rendimento nas competições nacionais.

“Também precisamos lembrar que essas são coisas que supostamente aconteceram há muitos anos. Os jogadores de hoje não tiveram nada a ver com isso. Então, eles jogaram bem”, concluiu. “Perderam a última partida, então é hora de voltar a vencer.”

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O Manchester City, de fato, tropeçou recentemente, com derrotas consecutivas para Aston Villa e Brighton na Premier League. Agora, o time de Enzo Maresca buscará se recuperar diante do RB Leipzig na Champions League, antes de voltar às competições nacionais contra o Nottingham Forest.