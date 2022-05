Alfie Devine: o adolescente recordista do Tottenham destinado a ser uma estrela da Premier League

Com casas na linha lateral e arquibancadas com capacidade para pouco mais de 2.000 pessoas, Rosset Park não é um terreno que vem à mente quando se fala de momentos recordes na história dos clubes de elite da Premier League.

E ainda a casa do Marine A.F.C. provou ser o local para uma partida em janeiro de 2021 que está, pelo menos por enquanto, gravada na história do Tottenham.

Os Spurs venceram por 5 a 0 seus adversários da oitava divisão do futebol inglês na terceira rodada da FA Cup, com o gol final do jogo marcado pelo adolescente Alfie Devine, ao passar por um zagueiro antes de chutar rasteiro no canto inferior.

Com 16 anos e 163 dias, Devine se tornou o jogador mais jovem de todos os tempos do Tottenham e o artilheiro mais jovem da história, sugerindo que ele se desenvolveria no talento especial que muitos previram quando estava subindo nas fileiras do Wigan Athletic.

"Ele é um garoto com bom potencial", disse o então técnico dos Spurs, José Mourinho, sobre o jovem. "Ele é basicamente um jogador de meio-campo, mas com um instinto de aparecer nas zonas de finalização e marcar gols."

Descrito como sendo "uma verdadeira faísca" ao treinar com a primeira equipe pelo zagueiro Japhet Tanganga, parecia que a aparição de Devine em Merseyside seria a primeira de muitas, apenas para ele ser vítima da rotatividade gerencial que ameaçava para atrapalhar os Spurs ao longo de 2021.

Apesar de fazer parte da equipe da rodada em várias ocasiões, essa aparição contra Marine continua sendo a única vez que ele viu o campo em nível profissional, embora ele não tenha permitido que isso retardasse seu desenvolvimento.

Com 12 contribuições diretas para gols (nove gols e três assistências) em 17 jogos da Premier League 2, Devine se classifica como uma das estrelas de ataque mais jovens da liga sub-23, com todos os jogadores que tem mais participações em gols nesse nível em 2021- 22, mais velho que a estrela nascida em Warrington.

Além disso, o meia-atacante recebeu reconhecimento internacional muito além das expectativas: ele joga frequentemente em uma faixa etária com a seleção sub-19 da Inglaterra, tendo estreado pela equipe de Ian Foster apenas um mês após seu aniversário de 17 anos, e até capitaneado em um 1 a 1, empate contra a Alemanha.

Ele também desempenhou um papel significativo na recente campanha de qualificação para o Campeonato da Europa Sub-19, começando todos os jogos, e espera-se que desempenhe um papel importante no torneio na Eslováquia em julho.

Ele já tem uma ótima experiência de competição, depois de ser nomeado Jogador do Torneio enquanto jogava pela Inglaterra Sub-16 na Sportschain AGS Cup em dezembro de 2019.

Pouco depois de seu retorno, ele fez parte da equipe do Wigan que surpreendentemente eliminou o Tottenham da FA Youth Cup.

Anteriormente na estrutura da academia do Liverpool antes de ser lançado aos 11 anos, Devine voltou a fazer parte de uma academia da Premier League no verão de 2020, quando os problemas financeiros do Wigan fizeram com que eles fossem forçados a vender as estrelas daquele time que chocou os Spurs.

Joe Gelhardt e Jensen Weir se juntaram ao Leeds United e Brighton, respectivamente, enquanto o Tottenham pagou cerca de 300.000 libras (cerca de 1 milhão e 800 mil reais) para trazer Devine para White Hart Lane, com o jovem de 17 anos assinando seu primeiro contrato profissional um ano depois.

Com Antonio Conte, no entanto, definido para passar este verão depois de aparentemente guiar os Spurs de volta à Liga dos Campeões na próxima temporada, um empréstimo para Devine antes da campanha 2022-23 pode ser melhor para seu desenvolvimento.

Essa evolução, no entanto, não é o mais simples de mapear. Devine tem sido amplamente referido como um meio-campista central, mas é claro que ele faz seu melhor trabalho no terço ofensivo do campo.

Seu drible e controle próximo estão entre seus melhores atributos, e ele combina isso com excelente timing, boa inteligência de jogo e uma criatividade natural de improviso.

Ele também é agressivo fora da bola, com uma boa compreensão de quando e onde pressionar.

Suas qualidades, no entanto, tornam difícil julgar onde ele é mais adequado para jogar.

Para a Inglaterra, ele joga principalmente em ambos os lados de um ataque com três em uma formação de 3-4-3, e é excelente em fazer combinações para criar chances.

No entanto, ele quase sempre joga mais centralmente como um número 10 ou um número 8 de ataque do Spurs, e é claro que ele possui uma forte aptidão para encontrar espaços entre as linhas para pegar a bola.

Ele às vezes não consegue aproveitar ao máximo a oportunidade quando recebe a bola em uma posição perigosa por querer priorizar a retenção de bola em vez de arriscar, mas certamente tem a qualidade técnica básica para melhorar nesse sentido e se tornar um pouco menos seguro.

Ele também é um excelente cobrador de bola parada e um bom finalizador com ambos os pés; o próximo passo para ele é entrar nessas posições de gol com mais frequência.

Há mais trabalho a fazer, particularmente no lado defensivo de seu jogo e em termos de preenchimento físico, se Devine realmente alcançar seu potencial, mas todas as ferramentas básicas estão lá para ele prosperar no nível superior.

E assim, enquanto o Euro Sub-19, uma possível transferência de empréstimo ou mais futebol na PL2 é o mais próximo na agenda de Devine, não se surpreenda se em um ano ou dois ele se tornar uma estrela de destaque nos Spurs.

Seu primeiro gol pode ter sido contra jogadores de meio período, mas em breve ele estará marcando na Premier League.