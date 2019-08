Alexis Sanchez tenta sair do United e está na mira de Juventus, Milan e Napoli

Com o Inicio da Serie A 2019-20, a Itália é vista como potencial destino ao chileno. Napoli e Milan também demonstraram interesse no atacante

Alexis Sanchez estaria interessado em deixar o nas próximas duas semanas, de acordo com informações do site inglês Daily Mail. Na reserva do United, Sanchez busca titularidade em uma equipe europeia, em especial, na .

O chileno que treinou com o time do United na última quarta-feira (14), atuou em apenas quatro partidas na Premier League desde que Ole Gunnar Solskjaer assumiu o comando do time em dezembro de 2018.

Recentemente, o treinador Solskjaer insistiu pela permanência de Sanchez em Old Trafford, mas o atacante de 30 anos estaria de olho em campo italianos, precisamente, na . O agente do atleta, Fernando Felicevich, segundo Daily, se encontrou com dirigentes da Juve no início desta temporada. A janela de transferências europeia, vale lembrar, fecha em 2 de setembro.

A 2020 também influencia diretamente na decisão de Sanchez de mudar para a Itália, uma vez que o atacante procura sequência para estar em forma física e liderar o na competição.



(Foto: The Florida Post)

Ex-atacante do Manchester United, Robin van Persie afirmou que a seca de gols do chileno está relacionada à infelicidade em campo. O jogador marcou três gols em 32 jogos desde a transferência do : "Ele precisa encontrar uma maneira de ser feliz novamente".

“Se você está feliz, você quer criar e se divertir. Ele teve isso nos primeiros meses que eu vi e ele precisa encontrar isso de novo. Ele ainda pode jogar, ele ainda é um jogador de futebol fantástico. Ele simplesmente não parece feliz. Eu só posso tentar adivinhar, mas à distância, ele parece infeliz e precisa encontrar uma maneira de ser feliz novamente”, disse.

