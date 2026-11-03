Alexis Mac Allister revela que o Liverpool lhe disse que não tinha planos de renovar seu contrato, em um golpe “doloroso”

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Alexis Mac Allister revelou que o Liverpool lhe disse, na temporada passada, que não tinha planos de renovar seu contrato. O meio-campista argentino admitiu que a notícia foi dolorosa e desagradável. Com vínculo até o verão de 2028, ele afirma que permanecer em Anfield é o que mais deseja e acredita que as mudanças recentes nos bastidores fazem com que tudo seja possível agora.

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Mac Allister fala sobre notícia dolorosa a respeito de seu contrato

Mac Allister tem sido um dos principais jogadores de Andoni Iraola nesta temporada, com quatro gols marcados, três deles em três partidas da Champions League, e uma assistência. No entanto, seu futuro a longo prazo segue incerto: seu contrato atual termina no verão de 2028 e não houve avanços para um novo acordo.

Em entrevista ao jornalista argentino Gastón Edul em sua casa, Mac Allister disse: “Antes de tudo, é claro que sinto esse carinho dos torcedores, e isso é algo incrível para mim. Não é fácil ser valorizado da forma como sou em um clube como o Liverpool.”

Mac Allister revela posição do Liverpool sobre novo contrato

Ao falar sobre sua trajetória em Anfield antes de abordar o contrato, ele acrescentou: “Gosto muito de estar aqui e, é claro, conquistar um título da Premier League com este clube é algo muito especial, algo que os torcedores não esquecem. Obviamente, estou em uma situação em que me resta um ano e meio de contrato.

“Na temporada passada, me disseram que a ideia do clube era não renovar o contrato, pelo menos por enquanto. E, obviamente, essa foi uma situação dolorosa, desagradável.” Mac Allister chegou ao Liverpool vindo do Brighton no verão de 2023 por cerca de 45 milhões de libras.

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Mac Allister acredita que “tudo pode acontecer” no Liverpool

Questionado se a situação o deixou estressado ou desanimado, Mac Allister respondeu: “Não muito, porque, no fim das contas, eu ainda tinha, e ainda tenho, tempo pela frente neste clube, que é onde mais quero ficar.

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“A realidade é que o técnico mudou, o diretor esportivo mudou e novos investidores estão chegando ao clube. Então, acho que agora estou em uma situação em que tudo pode acontecer. Vamos ver o que acontece no futuro. Sempre disse que estou muito feliz aqui, que gosto muito de estar aqui, e vamos ver.”

O que vem pela frente para Mac Allister e o Liverpool?

O Liverpool já garantiu a permanência de Ryan Gravenberch até 2032, após ele assinar um novo contrato em março, enquanto Dominik Szoboszlai firmou compromisso até 2031. Mac Allister também teve seu nome ligado ao Real Madrid.

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Por enquanto, suas atenções se voltam para a visita ao Fenerbahce amanhã, pela Champions League, quando o Liverpool buscará se recuperar da derrota para o Arsenal no domingo.