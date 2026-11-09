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Alexis Mac Allister pediu aos companheiros de Liverpool que não tirem o pé do acelerador após uma vitória importante na Premier League. O meio-campista argentino teve papel de destaque no triunfo em Selhurst Park, que levou o Liverpool à pausa para os jogos de seleções em alta.

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Mac Allister marca pela primeira vez

O Liverpool chegou à pausa para os jogos das seleções em grande estilo, com uma vitória por 3 a 1 sobre o Crystal Palace em Selhurst Park, no domingo. Mac Allister abriu o placar logo no início, com uma cabeçada precisa. Florian Wirtz e Alexander Isak também marcaram, garantindo os três pontos aos visitantes apesar do gol de honra de Eddie Nketiah, de pênalti, nos minutos finais.

Ao comentar seu primeiro gol na liga nesta temporada, Mac Allister comemorou ter marcado em uma jogada de bola parada. “É uma sensação boa. É o primeiro na Premier League, mas marquei duas vezes na Champions League e em outra competição, então é ótimo fazer um gol, especialmente em uma bola parada, porque é algo de que gosto. Acho que as pessoas e a comissão técnica também estão percebendo que gosto disso”, disse o meio-campista à BBC Sport, em declaração reproduzida pelo site oficial do clube.

O jogador da seleção argentina também falou sobre a evolução técnica do elenco, especialmente nas jogadas de bola parada. Ele reconheceu que a equipe aprendeu com falhas defensivas recentes. “Nós treinamos [essas jogadas] e sabemos como são importantes. Outro dia, perdemos um jogo em que sofremos três gols de bola parada. Hoje vencemos porque marcamos em uma jogada assim. Entendemos, portanto, como isso é importante, especialmente no futebol de hoje, com a Premier League se tornando cada vez mais física”, acrescentou.

Firmeza defensiva em Selhurst Park

Vencer fora de casa no sul de Londres raramente é fácil, e Mac Allister fez questão de elogiar a defesa por resistir a um Crystal Palace determinado. Embora o placar sugira uma vitória tranquila, o meio-campista destacou que a partida foi um teste importante para a capacidade de reação da equipe. Ele ressaltou o trabalho dos zagueiros para suportar a pressão ao longo da tarde.

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“Foi um jogo difícil. Sabemos que, quando viemos enfrentar o Crystal Palace, sempre será difícil. Eles sabem jogar muito bem, mas acho que defendemos bem a nossa área, especialmente os nossos zagueiros, que foram muito, muito bem. Mas foi difícil. Às vezes tentamos pressionar e não conseguimos fazer isso perfeitamente, então eles saíram da pressão e criaram chances”, explicou Mac Allister.

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Alisson segue fazendo a diferença

Mais uma vez, a presença de Alisson Becker no gol foi fundamental para o sucesso do Liverpool. O goleiro brasileiro fez várias defesas de alto nível para conter os donos da casa em momentos decisivos. Mac Allister contou que até os jogadores adversários ficaram incrédulos com a qualidade do camisa 1 do Liverpool, especialmente depois de uma defesa espetacular no primeiro tempo.

“Ele é muito bom, especialmente naquela defesa no chute de [Daichi] Kamada [no primeiro tempo]. Kamada não conseguia acreditar na defesa que ele fez e me disse isso. Mas ele é assim: um goleiro incrível e uma pessoa incrível também. Estou muito, muito feliz por ele”, afirmou o meio-campista.

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Manter o nível

Embora a vitória dê ânimo à equipe antes da pausa, Mac Allister sabe que o time ainda não atingiu seu melhor nível. Ele afirmou que o elenco precisa usar as próximas semanas para se preparar para uma sequência exigente de jogos e reconheceu que ainda há muito espaço para evoluir taticamente. Para o jogador de 27 anos, o foco continua sendo a regularidade a longo prazo, e não apenas os resultados isolados.

“Com certeza. É muito, muito importante. Esse era o nosso objetivo, especialmente quando há uma pausa para os jogos das seleções. Vencer é muito importante, então estamos satisfeitos com o resultado, mas precisamos continuar melhorando, porque ainda estamos longe da perfeição”, concluiu.