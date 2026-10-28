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Alexis Mac Allister parece cada vez mais propenso a deixar o Liverpool em um futuro próximo, enquanto o clube começa a planejar uma reformulação significativa de suas opções para o meio-campo, segundo informações divulgadas. O argentino, que tem se destacado nesta temporada, manifestou decepção por ainda não ter recebido uma proposta de novo contrato, apesar de seu comprometimento com o gigante de Merseyside.

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Liverpool planeja reformulação no meio-campo

O Liverpool estaria inclinado a negociar Mac Allister no verão de 2027. Apesar de ter contrato em Anfield até 2028, o jogador de 27 anos ainda não recebeu uma proposta de renovação, e sua saída agora é considerada uma possibilidade concreta.

O Liverpool planeja uma grande reformulação no meio-campo ao fim da temporada atual. Segundo a Sky Sports Switzerland, o clube de Merseyside está disposto a investir uma quantia significativa para contratar pelo menos um reforço para o setor.

Com isso, os planos de contratação do Liverpool indicam que o pedido de Mac Allister para permanecer por mais tempo não será atendido. O campeão da Copa do Mundo foi informado da estratégia do clube, abrindo caminho para uma possível saída.

Liverpool mantém posição sobre contrato

Mac Allister tem sido um dos destaques do Liverpool nesta temporada, com quatro gols em 12 jogos em todas as competições. Seu bom desempenho havia criado a expectativa de uma renovação, especialmente depois que ele recusou uma oportunidade de sair durante a janela de transferências do verão.

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No entanto, a direção do clube decidiu não lhe oferecer uma extensão contratual. O jogador da seleção argentina segue determinado a continuar sua carreira em Merseyside, mas a decisão sobre seu futuro a longo prazo parece já ter sido tomada.

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Com o Liverpool buscando ativamente novos nomes para o meio-campo e preparando recursos consideráveis para o fim da temporada, a posição de Mac Allister no elenco parece cada vez mais incerta.

Mac Allister expressa frustração com contrato

O argentino não escondeu sua decepção com a situação. Antes da estreia do Liverpool na Champions League contra o Atlético de Madrid, no início desta temporada, ele admitiu ter ficado desapontado ao ver companheiros de equipe garantirem seu futuro.

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“Recebi a notícia de que o clube não estava em condições de me oferecer um novo contrato, o que, claro, me deixa muito triste”, revelou Mac Allister. “Acho que todos podem ver que dou 100% por este clube de futebol, todos os dias nos treinos.”

Ele acrescentou: “Vejo Dominik [Szoboszlai] e Ryan [Gravenberch] renovando seus contratos, o que me deixa muito feliz, porque eles merecem. Mas, ao mesmo tempo, fico triste por não ter recebido o meu. É claro que ainda há tempo. A torcida não precisa se preocupar, porque vou dar 100% até o meu último dia.”

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Após marcar dois gols em uma vitória recente sobre o Villarreal pela Champions League, Mac Allister esclareceu suas declarações anteriores. “Quando disse aquilo, estava falando mais sobre o que eu sentia”, explicou. “A decisão é deles, e está tudo bem. Faço o meu melhor e, no fim, veremos o que acontece.”

O que vem pela frente para o Liverpool?

Por enquanto, Mac Allister continua sendo peça fundamental no meio-campo do Liverpool. Apesar da incerteza sobre seu futuro, os dois gols marcados recentemente contra o Villarreal mostram que ele segue importante na busca da equipe por conquistas nacionais e europeias.

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O Liverpool precisa manter o foco na temporada atual enquanto prepara a reformulação planejada para o meio-campo. À medida que o fim da temporada se aproxima, a atenção sobre o papel de Mac Allister e os próximos alvos do clube no mercado de transferências certamente aumentará.