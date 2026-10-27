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Ícone da Espanha, Alexia Putellas recuperou oficialmente seu posto no topo do futebol mundial ao conquistar sua terceira Bola de Ouro feminina, igualando o recorde. O triunfo da meio-campista garante que o prestigiado prêmio permaneça em mãos espanholas pelo sexto ano consecutivo, após suas atuações brilhantes pelo Barcelona e pela seleção.

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Domínio espanhol continua no topo

Putellas voltou a ser eleita a melhor jogadora do futebol feminino ao conquistar a Bola de Ouro feminina de 2026. A meio-campista de 32 anos, frequentemente chamada de “La Reina”, igualou o recorde de três títulos de sua companheira de seleção Aitana Bonmati. A conquista é um marco para o futebol espanhol: Putellas e Bonmati dividiram entre si as últimas seis premiações, desde a primeira vitória de Putellas, em 2021.

Putellas venceu com folga uma votação internacional entre jornalistas dos 50 países mais bem colocados no ranking da Fifa. Ela superou a ex-companheira de Barcelona Ewa Pajor, que ficou em segundo lugar, enquanto Khadija Shaw, atacante de grande capacidade goleadora do Manchester City, terminou em terceiro. A vitória tem um sabor especial para Putellas, que percorreu o longo caminho de volta após sofrer uma grave lesão no ligamento cruzado anterior pouco antes da Eurocopa de 2022.

Um discurso emocionado na vitória

Ao receber o troféu no palco, Putellas fez um discurso comovente sobre sua difícil recuperação. Ela destacou a resiliência que compartilhou com ex-companheiras de equipe e integrantes da comissão técnica nos momentos difíceis. “Vivemos momentos incríveis como equipe e superamos certas dificuldades, como as lesões. Foi um orgulho ser capitã de todos vocês”, disse.

A meio-campista também reservou um momento para reconhecer as pessoas que a apoiaram nos dias mais difíceis da recuperação. “É um troféu pelo meu trabalho, mas também por essas pessoas: família, mãe, irmã, amigos, toda a minha equipe fora de campo, com quem convivo há muito tempo. Sei que, se voltei a sentir prazer em jogar na última temporada, foi graças a vocês. Lembro-me de quando minha perna falhou, das dores no joelho, de quando aprendi a andar e a correr de novo. E, quando tive mais dúvidas, vocês estavam lá”, acrescentou, emocionada.

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Números incomparáveis em uma temporada de quatro títulos

A conquista da meio-campista foi sustentada por uma campanha individual sensacional, com 21 gols e 13 assistências em todas as competições. Enquanto o Barcelona conquistava quatro títulos históricos, Putellas assumiu mais responsabilidades na ausência de Bonmati, que, lesionada, perdeu cinco meses da temporada. Nenhuma jogadora das principais ligas europeias deu mais passes para o terço final do campo ou criou mais chances do que ela.

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Na Champions League, Putellas marcou sete gols na campanha que rendeu ao Barcelona seu quarto título continental em seis anos. Apenas atacantes especializadas em fazer gols, como Ewa Pajor e Alessia Russo, marcaram mais do que ela na competição. Sua capacidade de comandar o jogo ficou evidente nas 151 participações em sequências de jogadas que terminaram em finalização, mostrando que sua influência em campo continua tão forte quanto sempre, apesar de ser uma das veteranas do elenco.

O verão de 2026 trouxe uma mudança significativa: Putellas decidiu buscar um novo desafio na Women's Super League. Ela se juntou ao London City Lionesses, projeto apoiado pela bilionária Michelle Kang, após o fim de seu contrato na Catalunha. A adaptação ao futebol inglês não a desacelerou: ela já contribuiu com três gols e uma assistência em seus primeiros sete jogos na WSL, exibindo a mesma qualidade que marcou sua passagem pela Espanha.

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Putellas inspira a próxima geração

Putellas dirigiu uma mensagem de incentivo e inclusão à próxima geração, encorajando jovens de todo o mundo que sonham em jogar futebol a praticar o esporte que amam. Ela ressaltou que nem o gênero nem a origem devem impedir os sonhos de uma criança e afirmou que há lugar em campo para qualquer menino ou menina que tenha uma paixão genuína pelo futebol.

“A todos os meninos e meninas do mundo: se vocês amam futebol e querem jogar futebol, joguem. Não importa se você é menino ou menina. Não importa de onde você vem. Não dê ouvidos a quem disser que você não consegue. Acredite em si mesmo”, declarou.