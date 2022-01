Alexandre Mattos se reúne com diretoria do Athletico-PR e pode assumir futebol do clube

O Athletico-PR pode confirmar Alexandre Mattos como seu novo diretor-executivo de futebol em breve. O dirigente está em Curitiba e conversa sobre a possibilidade de assumir a pasta na Arena da Baixada.

Sem clube após a passagem relâmpago pelo Cruzeiro, Mattos conversa com a cúpula do Furacão nesta sexta-feira (21) a fim de definir o seu futuro. Ele se reunirá com o presidente Mário Celso Petraglia e discutirá o caso. Outros integrantes do departamento de futebol estarão no encontro.

Mais artigos abaixo

Alexandre Mattos comandaria o futebol do Athletico-PR ao lado de dois ex-treinadores: Ricardo Gomes e Paulo Autuori. A dupla trabalha para gerir o esporte no CT do Caju.

O último tralho de Mattos durou menos de dois meses no Cruzeiro. O dirigente atuou na busca por reforços para o clube no mercado da bola. Porém, não permaneceu após a mudança de gestão — Ronaldo Fenômeno não quis a manutenção do dirigente na Toca da Raposa II e optou pela chegada de Pedro Martins.

A possibilidade de acordo entre Athletico-PR e Alexandre Mattos foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela GOAL.