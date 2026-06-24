Alexander Büttner toma uma decisão inusitada no Vitesse e segue o exemplo de um ex-companheiro de equipe

Alexander Büttner será assistente técnico do Vitesse na próxima temporada, mas continuará, ao mesmo tempo, atuando como jogador. Quando o zagueiro de 37 anos jogava pelo Manchester United, ele viu seu companheiro de equipe Ryan Giggs desempenhar essa mesma dupla função.

“Vou assumir uma função diferente no clube”, começou Büttner em entrevista à Omroep Gelderland. “Hoje, anunciamos isso em uma reunião com a comissão técnica e todo o time.”

Para o lateral-esquerdo, isso vai trazer algumas mudanças, inclusive em relação ao tempo de jogo. “Será uma espécie de cargo de assistente técnico, no qual continuarei sendo jogador. Portanto, provavelmente não vou mais disputar todas as partidas”, afirmou Büttner.

O ex-jogador do Manchester United fala com orgulho sobre sua nova função, uma função que Giggs exerceu por um breve período na temporada 2013/14, após a demissão de David Moyes.

O galês ainda entrou em campo por conta própria na partida contra o Hull City e jogou os últimos vinte minutos. Outro exemplo conhecido de jogador-técnico é Edgar Davids. Ele atuou nessa função entre 2012 e 2014 no Barnet, da Inglaterra.

“Acho que poucas pessoas têm essa oportunidade”, continua Büttner. “Já vivi isso uma vez com Ryan Giggs no Manchester United. Ele também tinha uma função dupla. Haverá treinos em que estarei em campo desempenhando uma função diferente nesta temporada.”

O veterano foi de grande valor para o time de Arnhem na última temporada e, com exceção de alguns jogos, disputou quase todas as partidas. Ele está, portanto, extremamente feliz com isso. “Estou entre os três primeiros em número de partidas disputadas. Na minha idade, não há muitos jogadores de futebol que possam dizer isso. Também estive em campo todos os dias e continuo na linha de frente.”

No entanto, seu foco agora está no futuro e em seu novo papel. “Com essa nova função, estamos trabalhando com visão de futuro. Nos próximos anos, continuarei no Vitesse”, conclui o ambicioso capitão.