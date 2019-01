Alexander-Arnold fora do Liverpool por um mês por lesão no joelho

Com Clyne emprestado, Reds deverão ter Milner ou Fabinho atuando na lateral-direita

O Liverpool terá um desfalque importante no próximo mês. O lateral-direito titular, Alexander-Arnold, sofreu uma lesão no joelho, e desfalcará os Reds nos próximos 30 dias.

O jogador, de 20 anos, sentiu durante o aquecimento da partida contra o Brighton no fim de semana. Ainda assim, ele atuou durante os 90 minutos do jogo, mas testes após o confronto indicaram que ele teve um problema no ligamento que o deixará fora de combate por quatro semanas.

O substituto imediato do jovem lateral seria Clyne, mas ele foi emprestado ao Bournemouth. Com isso, o técnico Jürgen Klopp tem poucas opções para a posição.

Por conta disso, o brasileiro Fabinho e o volante James Milner devem se revezar como substitutos de Alexander-Arnold na lateral-direita dos Reds.

Arnold deve desfalcar o Liverpool contra Crystal Palace, Leicester, West Ham e Bournemouth, mas deve estar de volta para o confronto de ida das oitavas de final da Champions League, contra o Bayern de Munique.