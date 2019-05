Alexander-Arnold fará história na final da Champions League. Basta entrar em campo

Jovem jogador tem sido um dos maiores destaques dos Reds nessa temporada

A menos de duas semanas da grande final da entre e , o jovem lateral-direito dos Reds, Trent Alexander-Arnold já vem recebendo reconhecimento por parte do clube. Ele pode entrar para a história da competição europeia no dia 1º de junho.

Isso porque, caso ele seja escalado como titular, ele será o primeiro jogador com menos de 21 anos a começar duas finais consecutivas de Champions League. A informação foi dada pelo próprio site do Liverpool.

O mais jovem que tinha conseguido essa façanha até então foi Christian Panucci com o , em 1994 e 1995. Todavia, no segundo jogo Panucci estava com 22 anos.