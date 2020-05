Alex relembra 45 dias de Flamengo: "Fui muito mal, mas aprendi bastante"

Ídolo por diversos times no Brasil, Alex não teve o mesmo sucesso no Flamengo e conta que teve a chance de voltar para o rubro-negro, mas não quis

Alex foi um jogador que fez história por praticamente todos os clubes por onde passou. Mas como para toda regra existe uma exceção, com o camisa 10 também não foi diferente. Após uma belíssima passagem pelo , o meia foi contratado pelo , no ano 2000.

Com o aporte financeiro da então parceira, a ISL, o rubro-negro também anunciou outros reforços badalados como Gamarra, Denílson, Petkovic e Edílson. Mas diferentemente do que acontece atualmente, o elenco recheado de estrelas não teve um bom desempenho dentro das quatro linhas.

E o Flamengo, de modo geral, também não era o mesmo dos dias de hoje, não tinha a organização e a estrutura que é capaz de causar inveja em qualquer outro clube do . Mas apesar do mal momento que viveu no Rio de Janeiro, Alex contou que o curto período também serviu de aprendizado.

“O Flamengo me ensinou que não podia esperar dos outros o que deveria vir de mim. O clube era desorganizado, mas poderia ter me esforçado mais, não ter aceitado o oba-oba. Fui muito mal, é inegável, mas quem de um grupo de 35 foi bem? O porcentual foi pequeno. Juan, Petkovic, foram poucos. Foram 45 dias de um aprendizado muito grande” disse à Goal em uma transmissão ao vivo no Instagram.

Depois de não conseguir render em campo e amargar a reserva, Alex voltou ao Palmeiras. Mas mesmo com a passagem sem sucesso pelo Rio, o craque poderia ter voltado a atuar pelo Flamengo, o que só não aconteceu porque o próprio jogador não quis.

“Em momento nenhum pensei em voltar. Minha conversa com o Bandeira [ex-presidente do clube] foi em 2012, num processo de início de reorganização para as coisas que acontecerem mais para frente. Falei que o jogador que ele queria não era eu, já tinha 35 anos. Tinha que ser alguém de no máximo 30 para participar de um processo de construção”, revelou.

Mas o rubro-negro carioca não foi o único time que Alex recusou em final de carreira. Ele contou que, mesmo sendo ídolo do , Alexandre Kalil, ex-presidente do , tentou contratá-lo para fazer parte da equipe que seria campeã da Libertadores pouco tempo depois.

“Flamengo veio atrás, tive uma conversa muito boa com o Bandeira. Com o Kalil, no Atlético-MG, também. O que o Bandeira me falou acabou acontecendo com o Flamengo, uns dois anos depois do que ele imaginava. E o Kalil me deu uma aula de Atlético-MG, falou de jogadores que tinham sido vitoriosos e falou o que acabaria acontecendo, venceu a Libertadores. Mas já tinha a ideia de jogar no máximo mais dois ou três anos e visualizar o depois”.

O depois, para Alex, seria pendurar as chuteiras e se preparar para se tornar treinador de futebol, algo em que o ex-meia já vendo trabalhando atualmente.