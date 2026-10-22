Alex Pastoor criticou duramente a atuação do Feyenoord contra o Real Betis. O treinador, atualmente sem clube, questionou sobretudo as escolhas de Giovanni van Bronckhorst e não escondeu sua incompreensão.

O Feyenoord perdeu por 1 a 0 para o Real Betis na noite de quarta-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. Isco marcou o único gol da partida em cobrança de pênalti, após quase uma hora de jogo.

Um dia depois, a atuação da equipe de Roterdã foi amplamente discutida no estúdio da Ziggo Sport. "Acho uma pena. Quando você olha para o Feyenoord, vê que o time está em um certo fluxo de energia", começou Jan van Halst em sua análise.

"Mas senti que isso faltou um pouco ontem. O time ficou um pouco na expectativa", prosseguiu Van Halst. "É claro que o Betis é uma boa equipe, não podemos subestimá-la de forma alguma. Mas eu esperava um pouco mais de energia para atacar, algo que voltou um pouco quando o Feyenoord ficou atrás no placar."

Pastoor concordou plenamente com as críticas de Van Halst, mas também se incomodou com a forma complicada como o Feyenoord construía suas jogadas de ataque. "O que mais me chama a atenção é que eles complicam demais o jogo. Quando têm a bola, fazem muitos passes para os lados e para trás", observou o treinador.

"Isso acontece porque os jogadores mais avançados, que deveriam receber os passes, muitas vezes não se desmarcam bem nem atacam a profundidade", disse Pastoor. "Mas é sobretudo na defesa que acontecem coisas que eu realmente não entendo porra nenhuma..."

Segundo Pastoor, o Feyenoord tentava defender em uma formação 4-4-2, com Anis Hadj Moussa como segundo atacante, enquanto Gjivai Zechiël aparecia com frequência pelo lado direito. "Por algum motivo, eles sempre querem manter um jogador sobrando no centro da defesa", explicou. "Isso significa que Zechiël às vezes vai parar na lateral direita, e Valente, às vezes, na lateral esquerda."

"Aí eles ficam com seis jogadores em linha e, mesmo assim, o adversário consegue encontrar um homem livre", afirmou Pastoor. Segundo o treinador, o Feyenoord poderia defender de maneira muito mais simples com duas linhas de quatro e ainda teria jogadores suficientes para fechar as linhas de passe do adversário. "Acho essas coisas muito ilógicas", disse Pastoor. "Por isso, fiquei muito decepcionado."