Alessio Riccardi: o "novo Totti", da Roma, já está no radar da Juventus

O garoto de 19 anos foi comparado a lenda dos Giallorossi, mas ainda não conseguiu se destacar com a camisa do clube onde o veterano é ídolo

Qualquer jovem meia-atacante que surgir na base da terá que lidar com a pressão.

A sombra de Francesco Totti continua a pairar sobre o Estádio Olímpico, ao passo que os Giallorossi tentam encontrar uma estrela feita em casa que possa suceder o ídolo.

Um jogador que tem o potencial para isso é Alessio Riccardi, um driblador fantástico, com boa técnica e um excelente tiro de longa distância. Já faz algum tempo que o garoto de 19 anos vem sendo considerado um dos mais promissores da .

Então, vem sendo uma surpresa que Riccardi - que em março fez parte do NxGn, lista da Goal que reúne os 50 principais jovens talentos do planeta - só recebeu uma oportunidade nos profissionais de seu clube do coração, sendo que muitos acreditam que ele está pronta para começar a brilhar na .

Nascido em Roma um mês antes do clube da capital vencer seu último Scudetto em 2001, Riccardi, na verdade, começou sua carreira no futebol jogando pelo time amador da , antes de ser encontrando pelo campeão mundial em 1982, Bruno Conti, que, como diretor de futebol das categorias de base da Roma, levou o garoto para a equipe.

Depois de passar por várias divisões jovens, os talentos de Riccardi começaram a aparecer com apenas 13 anos, depois do jovem ter sido eleito o melhor jogador da tradicional competição Ielasi Memorial, com o camisa 10 levando o seu time a conquistar o título sobre a na final.

Assim, foi incentivado a jogar contra garotos maiores, com sua estreia no time sub-19 acontecendo quando ainda tinha 16 anos. Pouco tempo depois, se tornou o principal jogador do clube no Primavera - campeonato de base italiano -, marcando 22 gols e distribuindo 13 assistências desde o início da temporada de 2018-19.

Também o capitão da Itália no vice-campeonato da Azzurra no Europeu sub-17 de 2018, com Riccardi marcando na decisão, um empate por 2 a 2 que viu a se sagrar campeã nos pênaltis. Desde então, foi promovido e recebeu a braçadeira no sub-19, onde tem oito gols em 21 partidas.

De volta a Roma, o desempenho incrível de Riccardi no verão de 2018 o levou aos profissionais do clube. Ficou no banco de reservas por duas partidas da Serie A, antes de fazer sua estreia diante do Virtus Entella na Copa Itália em janeiro de 2019.

"Como um torcedor este é um momento emocionante," afirmou depois de sua estreia. "Eu estava tremendo quando ficava no banco, e jogar só aumentou isso."

Riccardi continou sendo um nome comum entre os relacionados da Roma até o fim da temporada, mas não ganhou mais minutos sob o comando do treinador Claudio Ranieri.

Com Ranieri sendo substituído por Paulo Fonseca no começo desta temporada, Riccardi perdeu espaço no elenco, mesmo tendo marcado quatro gols em suas duas primeiras partidas no Primavera.

Fez parte do banco de reservas com Fonseca apenas duas vezes, mesmo que faça parte do elenco do clube que se prepara para o retorno da Serie A no pós-pandemia do coronavírus.

Mesmo assim, rumores de uma potencial saída do jovem começam a ganhar força. A reconhecidamente tem interesse no jovem e tentou a sua contratação em um acordo de troca que previa a ida de Daniele Rugani para a capital italiana.

A Velha Senhora continua monitorando o progresso de Riccardi, com o objetivo de ter certeza que boa parte das estrelas jovens do futebol italiano permaneçam em Turim, ao passo que outros clubes menores da Serie A esperam uma oportunidade de mercado, acreditando que podem oferecer mais chances para o garoto brilhar nos profissionais.

Por enquanto, Riccardi continua focando no seu próprio desenvolvimento. Confortável tanto centralizado quanto perto da área, vem tentando melhorar o lado defensivo de seu jogo depois de ser aproveitado como um armador mais clássico nas últimas temporadas, já que treinadores pretendem utilizar sua habilidade no passe para criar espaços.

Independente de qual posição atuar dentro de campo, o apelido de "novo Totti" deve acompanhar Riccardi por algum tempo. Ele certamente tem o talento para seguir os passos do ídolo - só falta receber uma oportunidade para mostrá-lo.