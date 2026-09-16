O Manchester United conquistou apenas uma vitória em seus quatro jogos na Premier League, e há indícios de que a pressão já está aumentando sobre o técnico Michael Carrick após a mais recente etapa de reconstrução do clube.

O ex-meio-campista do Manchester United Nicky Butt afirmou que Michael Carrick pode não permanecer no cargo até janeiro após o início difícil.

Butt explicou que o técnico do Manchester United, que assumiu o cargo em definitivo no verão passado, não conta com uma defesa forte o suficiente para competir, e que isso pode ser o motivo de sua queda.

Falando no programa "The Good, The Bad & The Football", Butt indicou que sentiu que Carrick não recebeu contratações suficientes na janela de verão.

Ele disse, conforme divulgado pelo jornal britânico "Mirror": "Acho que está tudo bem, eles dizerem que estão fazendo isso por etapas no clube e nas contratações, mas se você é um técnico, você pensa: bom, os atacantes, eles acham que estão bem de atacantes, eu não acho".

E acrescentou: "Acho que eles precisam de um atacante de verdade, um atacante de verdade em todos os sentidos da palavra. Eles arrumaram o meio-campo, o que é discutível".

E continuou: "Acho que fizeram um bom trabalho nisso, mas talvez Michael nem consiga chegar até a próxima janela de transferências, e ele pode dizer: 'Bom, perdi meu emprego e vocês não me deram as ferramentas necessárias para fazer meu trabalho com a linha de quatro defensores'".

E completou: "Porque, independentemente do que você diga sobre a linha de quatro defensores, Harry Maguire foi um jogador incrível, um jogador de altíssimo nível, mas ele chegou a uma certa idade agora, está ficando mais velho, e todos nós passamos por isso, não é? Quando a pessoa fica mais velha, ela desacelera, ou não é tão boa quanto era, nem tão rápida quanto era".

E prosseguiu com suas declarações: "Lisandro Martínez ainda está no auge de seu nível, e continua sendo um jogador excelente. Também admiro Luke Shaw quando está em forma e joga, ele está entre os melhores da Europa, mas é fato que ele sofre muitas lesões".

E emendou: "Não acho que nenhum dos laterais direitos seja bom o suficiente. Por isso, como técnico ou treinador, você olha para a situação e diz: 'Bom, eu preciso urgentemente contratar alguns jogadores para a linha de quatro defensores'".

E concluiu: "Mas parece que a equipe de recrutamento e os dirigentes do United dizem: 'Não, essa é a próxima etapa, e pode acontecer em janeiro, aliás pode até já acontecer, e vai ser muito difícil, ou talvez aconteça no verão'. E isso não ajuda os técnicos".

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