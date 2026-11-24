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Já não se trata de um simples rumor no mercado de transferências do Campeonato Saudita. Desta vez, foi a própria imprensa europeia que soou o alarme diante da ameaça de ver suas estrelas levadas para o Oriente Médio.

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Depois da reportagem do jornal britânico "The Times", o Velho Continente inteiro passou a falar de um novo plano saudita que pode mudar o mapa do futebol mundial e coloca a Europa em estado de alerta máximo.

Segundo o jornal, a possibilidade de elevar de 10 para 14 o número máximo de jogadores estrangeiros por time saudita ganhou muita força nas últimas horas. Caso se concretize, a mudança será um verdadeiro terremoto no mercado de transferências.

A imprensa britânica tratou as mudanças previstas no regulamento saudita com um interesse sem precedentes, avaliando que o Campeonato Saudita busca agora uma fase totalmente nova de contratações, depois que muitos clubes atingiram o limite de estrangeiros permitido pelas regras atuais.

A história começou após a saída de um grande número de estrelas, lideradas por Cristiano Ronaldo, em 2023, quando a Arábia Saudita entrou com força no mercado de craques e atraiu nomes de peso vindos das ligas europeias. Hoje, a solução parece simples para os sauditas: abrir ainda mais a porta.

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Na prática, olhando os detalhes do regulamento atual, a Federação Saudita de Futebol permite no máximo oito jogadores estrangeiros no time principal, com a possibilidade de acrescentar outros na categoria sub-21. Assim, a mudança proposta aliviaria o planejamento esportivo dos clubes do Campeonato Saudita, que nos últimos anos contrataram grandes nomes.

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Esse investimento também convenceu jogadores espanhóis de destaque como Iñigo Martínez, Nacho Fernández e Óscar Rodríguez, que se tornaram estrelas em ascensão no Oriente Médio. Ainda assim, a imprensa europeia entende que o projeto saudita no futebol não parou e segue evoluindo com o tempo.

A rádio espanhola "Cadena SER" destacou que a aprovação desse novo plano, que ainda está em análise, teria um efeito adverso sobre as grandes ligas europeias. Os precedentes de contratações milionárias, facilitadas pela enorme riqueza saudita, viraram um sinal de alerta para a Europa, que teme perder mais estrelas, não apenas os grandes nomes, mas também jovens jogadores e talentos em ascensão.

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De acordo com informações vindas da Inglaterra, o objetivo é aplicar o novo regulamento até o verão europeu de 2027, um prazo que a imprensa europeia considera muito próximo e que coloca os clubes do continente numa corrida contra o tempo para encontrar soluções que protejam seus talentos.

Por outro lado, alguns jornais europeus alertam para um efeito ainda mais grave: o enfraquecimento do próprio futebol saudita. Se a chegada das estrelas estrangeiras já ofuscou a participação dos jogadores sauditas em campo, o papel deles pode ser totalmente marginalizado em elencos de 25 jogadores, dos quais 14 contratados no exterior.

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Agora, a pergunta que a imprensa europeia faz não é se a Arábia Saudita vai colocar o plano em prática, mas quando. E como a Europa vai responder a essa nova ameaça? A próxima batalha não será dentro de campo, e sim no mercado de transferências, e a Europa sabe muito bem que, desta vez, o adversário não tem limites financeiros.