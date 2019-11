Alerta ligado: Barcelona e Real Madrid registram 25 lesionados em apenas três meses

14 jogadores do Real Madrid e 11 catalães perderam um jogo nos quase 100 dias de temporada

Dividindo a liderança do Campeonato Espanhol, com 25 pontos cada, e não atravessam o melhor das temporadas no que diz respeito a lesões. Enquanto o time merengue iniciou a temporada com diversas baixas consecutivas, agora é a vez dos catalães ligarem o sinal de alerta.

Até o momento, o time de Zinedine Zidane sofreu 14 lesões nos três meses de competição. O mais grave é o caso de Marco Asensio, que quebrou o joelho e está fora há mais de cem dias. O último foi Bale, que completa quase um mês fora de campo, apesar dos serviços médicos do clube não terem publicado nenhuma informação sobre seu estado.

Veja a lista completa dos jogadores lesionados do Real Madrid

JOGADOR TIPO DE LESÃO Brahim Díaz Lesão muscular no bíceps femoral esquerdo Mendy Lesão muscular no adutor da perna esquerda Courtois Lesão no tornozelo esquerdo Asensio Ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho esquerdo Rodrygo Lesão no reto femoral (músculo da coxa) direito Hazard Lesão no reto femoral anterior do músculo esquerdo James Lesão musucular na perna direita Isco Lesão muscular no bíceps femoral direito Modric Lesão muscular no adutor da perna direita Valverde Lesão muscular no reto da perna esquerda Marcelo Cervicodorsalgia pós-traumática Mendy Lesão muscular no adutor da perna esquerda Nacho Lesão no ligamento do joelho direito Marcelo Estiramento no bíceps femoral da perna direita Kroos Lesão no adutor da perna esquerda Modric Contusão no quadríceps da perna direita Bale Sem diagnóstico oficial (1 mês lesionado)

Por outro lado, no Barcelona o número de jogadores lesionados é um pouco inferior, mas a preocupação é a mesma. A atual lista conta com 11 lesionados e, se Messi foi o caso mais preocupante no início da temporada em que perdeu quatro jogos, agora é Semedo quem perderá um mês com uma lesão muscular.

Seis jogadores do Barcelona voltaram a se machucar nesta temporada: Messi, Dembélé, Junior, Umtiti, Suárez e Jordi Alba.

Veja a lista completa dos jogadores lesionados do Barcelona