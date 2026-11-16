Alerta defensivo! Jacquet exige mais atenção da França após susto no fim frente à Turquia

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O defesa francês Jeremy Jacquet admitiu que a França precisa de melhorar a concentração defensiva, apesar de ter garantido um lugar nos quartos de final. Jacquet falou da parceria com Ibrahima Konate e dos possíveis confrontos com adversários de peso na fase a eliminar.

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Reação à desilusão em San Siro

A França garantiu o primeiro lugar do Grupo A1 da Liga das Nações da UEFA com uma vitória por 2-1 sobre a Turquia, em Bordéus, reagindo à derrota por 3-1 frente à Itália. A equipa de Zinedine Zidane controlou grande parte do encontro, com um autogolo de Emirhan Topcu e um golo de Eli Junior Kroupi, mas um cabeceamento tardio de Abdulkerim Bardakci impediu os anfitriões de terminar sem sofrer golos.

Ambição para a fase a eliminar

Após o apito final, Jacquet deixou claro que a França aponta alto ao avançar para os quartos de final da competição.

«O objetivo é ir o mais longe possível. Se tivermos de enfrentar a Espanha nos quartos de final, não há problema. O primeiro objetivo foi alcançado», disse Jacquet à TF1.

«Depois da Itália, queríamos mostrar ao público francês que tinha sido apenas um pequeno erro.»

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Comunicação e erros defensivos em análise

Jacquet reconheceu que a adaptação a novas instruções táticas e a formação de uma nova dupla de centrais com Ibrahima Konate exigiram ajustes durante o jogo.

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«Os problemas defensivos? É a primeira vez que jogo com o Ibou [Konate]. Há novas instruções e os automatismos ainda não estão bem afinados. É uma combinação de fatores», explicou Jacquet.

«O treinador disse-nos ao intervalo que achava que não estávamos a ser suficientemente agressivos quando perdíamos a posse de bola. Acho que corrigimos bem isso.»

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O golo sofrido no final

Ao recordar o golo de consolação marcado pela Turquia no final, Jacquet mostrou-se frustrado com a falha na marcação durante o tempo de compensação.

«No golo deles, não é normal que ele estivesse completamente sozinho. Estou a marcar o meu adversário. Não vejo ninguém atrás dele, mas vejo a bola na baliza», admitiu Jacquet.

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«São coisas que precisamos de melhorar.» A França vai aproveitar os próximos meses para corrigir estas falhas antes dos quartos de final, em março.