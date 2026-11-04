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O Barcelona ganhou um motivo de grande preocupação com lesão após sua atuação dominante contra o Aston Villa pela Champions League, na noite de terça-feira. Rodri, peça central do meio-campo, precisou deixar o campo ainda no início da partida, e Hansi Flick terá de aguardar por notícias antes do confronto decisivo com o Atlético de Madrid neste fim de semana, pelo campeonato espanhol.

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Rodri deixa campo com problema na parte posterior da coxa

Rodri pediu para ser substituído no fim do primeiro tempo da vitória do Barcelona por 3 a 0 sobre o Aston Villa na Champions League. O jogador de 30 anos sentiu dor na parte posterior da coxa direita, e a equipe médica decidiu retirá-lo no intervalo para evitar que o problema se agravasse.

Revelado pelas categorias de base, Marc Bernal entrou ao lado de Pedri no segundo tempo. O adolescente teve uma atuação segura e ajudou o Barcelona a manter a organização defensiva e garantir seu primeiro jogo sem sofrer gols em competições europeias em 18 partidas.

Flick confirma que Rodri passará por exames

Flick confirmou que a saída antecipada do volante foi uma medida preventiva, embora a gravidade exata do problema ainda seja desconhecida. O técnico reconheceu que só será possível estabelecer um prazo definitivo para o retorno após uma avaliação médica completa.

“Ele sentiu um desconforto”, disse Flick aos jornalistas após o apito final. “Temos que esperar até [quinta-feira] pelos exames.”

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Segundo o Mundo Deportivo, o meio-campista passará por avaliações iniciais durante a sessão de recuperação de quarta-feira. O resultado desses exames determinará se o veterano poderá enfrentar seu ex-clube neste fim de semana.

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Carga de jogos elevada começa a cobrar seu preço

O problema na parte posterior da coxa reforça a preocupação crescente com a carga de jogos de Rodri. Desde que concluiu sua transferência do Manchester City, o meio-campista disputou 945 minutos em 14 partidas nesta temporada e se tornou um dos jogadores mais utilizados por Flick.

Seu tempo em campo chamou ainda mais atenção na goleada por 6 a 1 sobre o Alaves, no campeonato nacional, no sábado. Enquanto titulares importantes como Pedri, Raphinha e Lamine Yamal foram poupados após a equipe abrir uma vantagem confortável, Rodri disputou os 90 minutos.

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Apesar da preocupação com a lesão, o Barcelona conseguiu recuperar o embalo após derrotas consecutivas para Paris Saint-Germain e Real Madrid no fim de outubro. A vitória de terça-feira na competição europeia deixa a equipe empatada na segunda posição da tabela da Champions League, com nove pontos, três atrás do líder PSG.

Confronto no topo da tabela se aproxima

Líder de La Liga, o Barcelona viaja à capital espanhola no domingo para enfrentar o Atlético de Madrid. Flick agora precisa lidar com uma difícil decisão na escalação diante de um adversário exigente, já que o Barcelona espera poder contar com seu volante titular.

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Se Rodri for oficialmente descartado, Bernal será uma alternativa natural para a função de volante. No entanto, substituir a inteligência de posicionamento e a vasta experiência do jogador de 30 anos em uma partida tão importante será um desafio considerável para os visitantes.