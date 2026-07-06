Alerta antecipado... Um número excepcional antecede o confronto entre Portugal e Espanha na Copa do Mundo

Esta noite, segunda-feira, os olhos dos fãs de futebol estão voltados para o estádio de Dallas, que sediará um dos confrontos mais acirrados e importantes da Copa do Mundo de 2026, quando as seleções de Portugal e da Espanha se enfrentarem em um clássico europeu antecipado nas oitavas de final, em uma partida que promete ser cheia de emoção e equilíbrio, tendo em vista o elenco repleto de estrelas, a experiência e as grandes ambições de ambas as seleções para continuar a trajetória rumo ao título.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada, pela primeira vez na história, em um formato de co-sede entre os Estados Unidos da América, o Canadá e o México. Além disso, a edição atual apresenta uma competição acirrada desde as fases eliminatórias, em meio a grande expectativa da torcida e da mídia em relação aos grandes confrontos.

A rede “Opta”, especializada em estatísticas, revelou um dado notável antes desse confronto, ao indicar que este é o primeiro jogo que reúne duas seleções classificadas entre as cinco primeiras no ranking da Federação Internacional de Futebol (FIFA) antes do início do torneio, e isso antes de chegar às quartas de final, desde a edição de 2014, quando a seleção alemã derrotou a portuguesa por 4 a 0.

A partida reveste-se de importância excepcional, não apenas devido ao grande valor técnico das duas seleções, mas também porque reúne os vizinhos ibéricos em um clássico que não admite meias soluções, já que cada lado busca garantir a vaga nas quartas de final e continuar na disputa pelo título mundial.

A seleção espanhola chega ao jogo com o moral em alta, após apresentar um desempenho excepcional na fase anterior e garantir sua vaga nas oitavas de final com uma vitória merecida sobre a Áustria por 3 a 0, enviando uma mensagem forte aos adversários de que é uma das principais candidatas ao título.

Por outro lado, a seleção portuguesa chegou à mesma fase após uma vitória difícil e emocionante sobre a Croácia por 2 a 1, em uma partida na qual demonstrou personalidade forte e grande espírito de luta, confirmando sua capacidade de lidar com a pressão e decidir confrontos importantes, o que aumenta ainda mais a tensão do tão aguardado confronto contra a seleção espanhola.