Alen Halilovic está em negociações concretas após deixar o Fortuna Sittard

Após deixar o Fortuna Sittard, Alen Halilovic está disponível para contratação sem custos e provavelmente dará continuidade à sua carreira no Irã. Essa notícia foi divulgada por Fabrizio Romano na noite de sábado.

“Alen Halilovic está prestes a assinar com o Persepolis FC; as negociações estão em andamento”, escreve Romano. “As conversas com o ex-jogador do Barcelona estão avançando.”

Halilovic, que hoje tem trinta anos, era conhecido durante sua passagem pelo Barcelona como um talento de ponta, mas nunca conseguiu corresponder totalmente às altas expectativas. Suas passagens pelo Hamburger SV e pelo AC Milan foram de curta duração.

Em 2019, o Milan emprestou Halilovic ao sc Heerenveen, onde ele acabou ficando no banco sob o comando do técnico Johnny Jansen. Passando pelo Birmingham City, Reading e HNK Rijeka, Halilovic, então sem clube, chegou ao Fortuna em 2023.

Em Limburg, Halilovic conseguia demonstrar regularmente sua classe. Assim, tornou-se um dos favoritos de Rafael van der Vaart, que tentava frequentemente convencê-lo a se transferir para o Ajax.

A passagem do ex-prodígio por Limburg foi marcada, além de seus 7 gols e 7 assistências em 67 partidas, por lesões e ausências misteriosas.

Agora, parece que o canhoto vai dar continuidade à sua carreira no Persepolis FC, clube que já conquistou nada menos que dezesseis títulos do campeonato iraniano.