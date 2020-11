Alemanha x Ucrânia: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Duelo será em Leipzig, neste sábado (14), às 16h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Em busca de uma vaga à próxima fase da Liga das Nações, a recebe a neste sábado (14), na Arena de Leipzig, a partir das 16h45 (de Brasília), pela quinta rodada do grupo 4. A partida terá transmissão ao vivo do canal do Esporte Interativo no Youtube e da plataforma EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Alemanha x Ucrânia DATA Sábado, 14 de novembro de 2020 LOCAL Arena de Leipzig, Leipzig - ALE HORÁRIO 16h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty)

A partida terá transmissão ao vivo do canal do Esporte Interativo no Youtube e da plataforma EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De olho na liderança do grupo, a Alemanha conta com o retorno de Sule, que cumpriu isolamento após testar positivo para covid-19. Por outro lado, Hofmann, com uma lesão na coxa, deve ficar fora do duelo, enquanto Gosens e Henrichs são dúvidas para Joachim Low.

Já a Ucrânia também sonha com uma possível classificação à próxima fase e terá Yarmolenko e Zubkov confirmados no ataque da seleção comandada por Shevchenko.

Provável escalação da Alemanha: Neuer; Ginter, Sule, Rudiger, Schulz; Goretzka, Kroos, Gundogan; Sane, Werner, Gnabry.

Provável escalação da Ucrânia: Lunin; Konoplya, Kryvtsov, Matviyenko, Sobol; Makarenko, Zinchenko, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ALEMANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Alemanha 1 x 0 Amistoso 11 de novembro de 2020 Alemanha 3 x 3 Liga das Nações 13 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Alemanha Liga das Nações 17 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília) x Alemanha 15 de junho de 2021 16h (de Brasília)

UCRÂNIA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Ucrânia Amistoso 11 de novembro de 2020 Ucrânia 1 x 0 Espanha Liga das Nações 13 de outubro de 2020

