Alemanha x Turquia: onde assistir ao vivo, horário, escalação e últimas notícias

Amistoso entre alemães e turcos faz parte da preparação das seleções para a disputa de mais duas rodadas da Nations League

Na preparação para a , e se enfrentam em um amistoso nesta quarta-feira, 7 de outubro. O jogo terá transmissão ao vivo na TNT e no EI Plus. Aqui na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real.

QUANDO É?

JOGO Alemanha x Turquia DATA Quarta-feira, 7 de outubro de 2020 LOCAL RheinEnergieStadion - Colônia, ALE HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada, e no EI Plus, por streaming. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após dois empates nos dois primeiros jogos da nova temporada da Nations League, a Alemanha tentará se recuperar no Grupo 4 da Liga A contra e . Antes disso, os comandados de Joachim Löw entram em campo contra a Turquia, em duelo amistoso.

Neste amistoso, Löw terá a oportunidade de testar novos jogadores. Alguns nomes já carimbados da seleção alemã não entrarão em campo contra os turcos. São eles: Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Lukas Klostermann, Marcelo Halstenberg e Toni Kroos.

A seleção turca também vem de dois jogos sem vitórias nas primeiras rodadas da Nations League, com uma derrota e um empate.

Provável escalação da Alemanha: Bernd Leno; Benjamin Henrichs, Robin Koch, Niklas Stark, Nico Schulz; Nadiem Amiri, Suat Serdar, Jonas Hofmann; Julian Draxler, Mohamed Dahoud; Timo Werner.

Provável escalação da Turquia: Ugurcan Cakir; Mert Muldur, Merih Demiral, Caglar Soyuncu, Umut Meras; Kaan Ayhan, Ozan Tufan; Emre Kilinc, Hakan Calhanoglu, Cengiz Under; Burak Yilmaz.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ALEMANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Alemanha 1 x 1 Nations League 3 de setembro de 2020 Suíça 1 x 1 Alemanha Nations League 6 de setembro de 2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ucrânia x Alemanha Nations League 10 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília) Alemanha x Suíça Nations League 13 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília)

TURQUIA

JOGO CAMPEONATO DATA Turquia 0 x 1 Hungria Nations League 3 de setembro de 2020 0 x 0 Turquia Nations League 6 de setembro de 2020

Próximas partidas