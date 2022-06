Alemanha x Suíça: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso feminino

Partida acontece nesta sexta-feira (24), pelo amistoso feminino; veja como acompanhar na TV e na internet

Alemanha e Suíça se enfrentam nesta sexta-feira (24), no Multifunktionsarena Erfurt, a partir das 12h (de Brasília), pelo amistoso feminino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN2, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Bicampeã mundial (2003 e 2007) e campeã olímpica (2016), a Alemanha viu a sua série de sete vitórias consecutivas ser encerrada na derrota para a Sérvia por 3 a 2, pelas Eliminatórias.

Do outro lado, a Suíça busca voltar a vencer após a derrota para a Itália por 1 a 0 pelas Eliminatórias.

Prováveis escalações

Possível escalação da ALEMANHA: M. Frohms; Gwinn, Kleinherne, Feldkamp, Rall; Magull, Oberdorf, Popp; Huth, Schuller, Brand.

Possível escalação da SUÍÇA: Thalmann; Maritz, Buhler, Kiwic, Aigbogun; Xhemailli, Walti; Crnogorcevic, Reuteler, Sow; Bachmann.

Desfalques da partida

Alemanha:

sem desfalques confirmados.

Suíça:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Alemanha x Suiça DATA Sexta-feira, 24 de junho de 2022 LOCAL Multifunktionsarena Erfurt - Erfurt, ALE HORÁRIO 12h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Alemanha

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Alemanha 3 x 0 Portugal Eliminatórias 9 de abril de 2022 Sérvia 3 x 2 Alemanha Eliminatórias 12 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Alemanha x Dinamarca Eurocopa 8 de julho de 2022 16h (de Brasília) Alemanha x Espanha Eurocopa 12 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Suíça

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Romênia 1 x 1 Suíça Eliminatórias 8 de abril de 2022 Suíça 0 x 1 Itália Eliminatórias 12 de abril de 2022

Próximas partidas