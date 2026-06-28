Alemanha x Paraguai – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - Fase Final Boston Stadium

A partida entre Alemanha e Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo terá início no dia 29 de junho de 2026, às 16h30 (EST) e às 21h30 (GMT).

Previsão do jogo Alemanha x Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo

Uma seleção alemã imprevisível e perigosa enfrenta uma equipe paraguaia que conseguiu avançar para as oitavas de final apesar de atuações irregulares na fase de grupos. O que podemos esperar desse confronto em Boston, Massachusetts?

Como Alemanha e Paraguai chegaram até aqui

A Alemanha encerrou a fase de grupos com uma derrota surpreendente para o Equador, mas isso não teve importância, já que havia garantido a classificação após uma vitória por 7 a 1 sobre Curaçao e um gol da vitória nos acréscimos na vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, graças à atuação heroica do reserva Deniz Undav.

O Paraguai começou o torneio de forma desastrosa, com uma derrota por 4 a 1 para os anfitriões dos EUA, mas se recuperou para conquistar uma vitória apertada por 1 a 0 sobre uma decepcionante seleção da Turquia, que prometia muito. Um empate sem gols contra a Austrália foi suficiente para levar os paraguaios às oitavas de final. A Alemanha é a favorita neste confronto, e o vencedor enfrentará o vencedor do jogo entre França e Suécia no dia 4 de julho.

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As diversas ameaças da Alemanha

A “Die Mannschaft” marcou 10 gols no torneio, todos de sete jogadores diferentes, o que ilustra como a equipe de Julian Nagelsmann pode causar perigo de qualquer lugar. O atacante do Stuttgart, Deniz Undav, que demorou a despontar, marcou três desses gols, apesar de ainda não ter sido titular em nenhuma partida. Seu impacto como super-reserva pode ser decisivo, já que ele atua como coadjuvante do jogador do Arsenal, Kai Havertz.

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Ataque x defesa obstinada

A Alemanha de Nagelsmann conta com um temível quarteto de ataque capaz de se alternar à vontade. Jamal Musiala e Florian Wirtz gostam de ocupar os espaços centrais atrás do atacante principal Havertz; portanto, o desafio para eles será não atrapalharem um ao outro no terço final do campo, que costuma ficar congestionado. Eles provavelmente enfrentarão um teste difícil contra um 4-5-1 compacto, já que o Paraguai de Gustafo Álvaro busca frustrar seus adversários mais ilustres. Com duas partidas sem sofrer gols nas duas últimas, o plano do Paraguai é claro.

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Notícias sobre lesões e suspensões

O zagueiro central da Alemanha, Nico Schlotterbeck, sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho contra a Costa do Marfim e não terá mais participação no torneio. Antonio Rudiger substituirá o jogador de 26 anos, enquanto o lateral-esquerdo Nathaniel Brown é dúvida devido a uma lesão leve. O ex-jogador do Newcastle, Miguel Almiron, foi expulso contra a Turquia e não jogará nesta partida pelo Paraguai.

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Provável escalação da Alemanha

Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

Provável escalação do Paraguai

Gill; Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso; Gómez, Cubas, Galarza, Bobadilla; Enciso, Sanabria.

Convocação da Alemanha com 26 jogadores

Goleiros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern de Munique), Alexander Nubel (Stuttgart)

Defensores: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern de Munique), Malick Thiaw (Newcastle United)

Meio-campistas: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Pascal Gross (Brighton and Hove Albion), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern de Munique), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)

Atacantes: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern de Munique), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United).

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Seleção do Paraguai com 26 jogadores

Goleiros: Roberto Junior Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Oliveira (Olimpia).

Defensores: Omar Alderete (Sunderland), Junior Alonso (Atlético Mineiro), Fabián Balbuena (Grêmio), Juan José Cáceres (Dínamo de Moscou), José Canale (Lanús), Gustavo Gómez (Palmeiras), Alexandro Maidana (Talleres), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño).

Meio-campistas: Damián Bobadilla (São Paulo), Gustavo Caballero (Portsmouth), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Matías Galarza (Atlanta United), Diego Gómez (Brighton), Mauricio Magalhães (Palmeiras), Braian Ojeda (Orlando City), Alejandro Romero (Al Ain).

Atacantes: Miguel Almirón (Atlanta United), Gabriel Avalos (Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Julio Enciso (Estrasburgo), Isidro Pitta (Bragantino), Antonio Sanabria (Cremonese), Ramon Sosa (Palmeiras).

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Notícias das equipes e escalações

Julian Nagelsmann assume o comando da Alemanha para esta partida, sem informações confirmadas sobre lesões ou suspensões disponíveis até o momento. Nenhuma escalação provável foi divulgada. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, à medida que surgirem notícias sobre a escalação.

A comissão técnica do Paraguai não foi confirmada nos dados disponíveis, e nenhum detalhe sobre lesões, suspensões ou provável escalação foi divulgado para esta partida. Mais notícias sobre as equipes serão divulgadas à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Alemanha chega às oitavas de final com um histórico recente misto, com três vitórias e uma derrota nas últimas quatro partidas oficiais. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Equador em 25 de junho, resultado que encerrou uma sequência de vitórias consecutivas. Antes disso, a seleção venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 e Curaçao por 7 a 1 na fase de grupos, além de ter derrotado os Estados Unidos por 1 a 2 em um amistoso pré-torneio em 6 de junho. A equipe também venceu a Finlândia por 4 a 0 em sua última partida de preparação, em maio.

Nos últimos cinco jogos, o Paraguai obteve duas vitórias, um empate e duas derrotas. Sua partida mais recente foi um empate em 0 a 0 com a Austrália em 26 de junho, que garantiu sua vaga nas oitavas de final como terceiro colocado por critério de desempate. Antes disso, venceu a Turquia por 1 a 0 em 20 de junho e perdeu por 4 a 1 para os Estados Unidos em 13 de junho. Nos amistosos pré-torneio, venceu a Nicarágua por 4 a 0, mas perdeu por 2 a 1 para o Marrocos em março.

Histórico de confrontos diretos

ALE Outros PAR 1 1 Empate 0 Alemanha 3 - 3 Paraguai

Alemanha 1 - 0 Paraguai 4 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 1/2

As duas seleções se enfrentaram duas vezes, segundo os registros disponíveis, e ambas as partidas tiveram gols. O confronto mais recente ocorreu em 14 de agosto de 2013, em um amistoso que terminou em 3 a 3. Antes disso, a Alemanha venceu o Paraguai por 1 a 0 em uma partida da fase de grupos da Copa do Mundo, em 15 de junho de 2002. A Alemanha detém a única vitória direta nos dois encontros, além de um empate.

Classificação

A Alemanha terminou em primeiro lugar no Grupo E, enquanto o Paraguai avançou do Grupo D na terceira colocação.