Alemanha x Macedônia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

As seleções seguem na busca por uma vaga na Copa do Mundo nesta quarta (31), às 15h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Líder do Grupo J, a seleção da Alemanha recebe a Macedônia nesta quarta-feira (31), às 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. A partida terá transmissão ao vivo no streaming Estádio TNT Sports. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Alemanha x Macedônia DATA Quarta-feira, 31 de março de 2021 LOCAL MSV-Arena - Duisburg, ALE HORÁRIO 15h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Sergei Karasev

Assistentes: Igor Demeshko e Maksim Gavrilin

Quarto árbitro: Vladimir Moskalev

ONDE VAI PASSAR?



A Macedônia vai em busca da segunda vitória nas Eliminatórias / Foto: Getty Images

O Estádio TNT Sports, em streaming, vai passar o jogo deste domingo, às 15h45 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ALEMANHA

Os donos da casa vão em busca da tercira vitória em três jogos das Eliminatórias. Em relação às duas partidas anteriores, Joachin Low pode dar uma chance a Timo Werner, Amin Younes e Jamal Musiala no time títular.

Provável escalação da Alemanha: Neuer; Klostermann, Ginter, Rudiger, Can; Musiala, Kimmich, Gundogan; Havertz, Werner, Sane

MACEDÔNIA

Já a Macedônia vai em busca de sua segunda vitória, depois de uma goleada aplicada na seleção de Liechtenstein. Em caso de vitória sobre os alemães, os visitantes, com uma combinação de resultados, podem assumir a liderança do Grupo J.

Provável escalação da Macedônia: Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Ristevski, Alioski; Radeski, Spirovski, Bardhi, Elmas; Pandev, Trajkovski

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ALEMANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Romênia 0 x 1 Alemanha Eliminatória da Copa do Mundo 28 de março de 2021 Alemanha 3 x 0 Islândia Eliminatórias da Copa do Mundo 25 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Alemanha x Letônia Amistoso de seleções 7 de junho de 2021 a confirmar França x Alemanha Eurocopa 15 de junho de 2021 16h (de Brasília)

MACEDÔNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Macedônia 5 x 0 Liechtenstein Eliminatórias da Copa do Mundo 28 de março de 2021 Romênia 3 x 2 Macedônia Eliminatórias da Copa do Mundo 25 de março de 2021

Próximas partidas