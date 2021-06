Alemanha x Letônia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções entram em campo nesta segunda (7), em amistosos que antecede o início da Eurocopa; saiba como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Alemanha e Letônia se enfrentam na tarde desta segunda (7), às 15h45 (de Brasília), na Esprit Arena, em amistoso que antecede o início da Euro2020. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, no streaming Estádio TNT Sports, na internet, e no perfil do TikTok, nas redes sociais.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Alemanha x Letônia DATA Segunda-feira, 7 de junho de 2021 LOCAL Esprit Arena - Düsseldorf, ALE HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Humels é dúvida para a partida desta segunda / Foto: Getty Images

A TNT, na TV fechada, o streaming do Estádio TNT Sports, na internet, e o perfil do TikTok, nas redes sociais, vão transmitir o amistoso desta segunda, às 15h45.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de empatar com a Dinamarca, a seleção da Alemanha recebe a Letônia, já de olho na partida de estreia da Euro2020, contra a França, atual campeã do mundo. Com problemas físicos, Mats Hummels (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig) e Leon Goretzka (Bayern de Munique) não treinaram entre os titulares e têm presença incerta na partida desta segunda.

Provável escalação da Alemanha: Neuer; Ginter, Süle e Koch; Kimmich, Neuhaus, Gosens e Hofmann; Sané, Gnabry e Müller.

Provável escalação da Letônia: Ozols; Savalnieks, Cernomordijs, Oss e Jurkovskis; Karklins, Emsis e Zjuzins; Jaumzems, Ciganiks e Uldrikis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

ALEMANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Alemanha 1 x 2 Macedônia do Norte Eliminatórias 31 de março de 2021 Alemanha 1 x 1 Dinamarca Amistoso 02 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO França x Alemanha Eurocopa 15 de junho de 2021 16h (de Brasília) Portugal x Alemanha Eurocopa 19 de junho de 2021 13h (de Brasília)

LETÔNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Turquia 3 x 3 Letônia Eliminatórias 30 de março de 2021 Letônia 3 x 1 Lituânia Amistoso 5 de junho de 2021

