Alemanha x Hungria: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será nesta quarta-feira (23), pela terceira rodada do grupo F da Eurocopa; saiba como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Contando com o apoio de sua torcida, a Alemanha recebe a Hungria nesta quarta-feira (23), em Munique, a partir das 16h (de Brasília), pela terceira rodada do grupo F da Euro 2020, buscando a classificação à próxima fase do campeonato. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Alemanha x Hungria DATA Quarta-feira, 23 de junho de 2021 LOCAL Arena de Munique, Munique - ALE HORÁRIO 13h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Sergei Karasev (RUS)

Assistentes: Igor Demeshko e Maksim Gavrilin (RUS)

Quarto árbitro: Danny Makkelie (NED)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

ONDE VAI PASSAR?



Hungria busca vitória para tentar continuar na Eurocopa/ Foto: Getty Images

O SporTV, na TV fechada, é o canal que irá transmitir o duelo desta quarta-feira (23). Na Goal, você pode acompanhar em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

HUNGRIA

O empate com a França deu à Hungria esperanças de avançar na Eurocopa. Para isso, a equipe precisa vencer nesta quarta e ainda "secar" Portugal.

Provável escalação da Hungria: Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Nagy; Nego, Kleinheisler, Schafer, Fiola; Nikolic, Sallai.

ALEMANHA

Já a Alemanha ganhou confiança após o triunfo sobre os lusos e quer outra vitória para avançar às oitavas de final da Euro. O técnico Joachim Low não terá Thomas Muller disponível, já que o atacante está lesionado.

Provável escalação de Alemanha: Neuer; Ginter, Sule, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Havertz, Gnabry, Sane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

HUNGRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Hungria 1 x 1 França Eurocopa 19 de junho de 2021 Hungria 0 x 3 Portugal Eurocopa 15 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Hungria x Inglaterra Eliminatórias Copa do Mundo 2022 2 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília) Albânia x Hungria Eliminatórias Copa do Mundo 2022 5 de setembro de 2021 13h (de Brasília)

ALEMANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Portugal 2 x 4 Alemanha Eurocopa 19 de junho de 2021 França 1 x 0 Alemanha Eurocopa 15 de junho de 2021

Próximas partidas