Alemanha x Hungria: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Nations League

Jogo desta sexta-feira (23) vale a liderança do Grupo 3 da Liga das Nações; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a liderança do Grupo 3, Alemanha e Hungria se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 15h45 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Nations League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Os alemães, na segunda posição do grupo com 6 pontos, contam com o apoio de sua torcida para buscar a vitória e tirar o rival da ponta da tabela.

A equipe de Flick tem praticamente todos os jogadores à disposição, com exceção a Marco Reus, que sofreu nova lesão e volta a ver a sua participação na Copa do Mundo ameaçada.

A Hungria, líder com 7 pontos, por sua vez, trouxe novidades em sua convocação para tentar manter a sua colocação. Roland Sallai, machucado, é a baixa na equipe visitante.

Escalações:

Escalação do provável ALEMANHA: Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Hofmann, Muller, Sane; Werner.

Escalação do provável HUNGRIA: Gulacsi; Lang, Orban, At Szalai; Nego, Schafer, Styles, Fiola; Adam, Szoboszlai; Ad Szalai.

Desfalques

Alemanha

Marco Reus, lesionado, é o desfalque alemão.

Hungria

Roland Sallai, machucado, é baixa na equipe húngara.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 23 de setembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: RB Arena de Leipzig, Leipzig - ALE

• Arbitragem: Slavko Vinčić (árbitro), Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič (assistentes), Nejc Kajtazovic (quarto árbitro) e Matej Jug (AVAR)