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Liga das Nações A
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Alemanha x Holanda: prévia da Liga das Nações da UEFA; seleção alemã precisa vencer duelo contra a Holanda em grande fase

Alemanha x Países Baixos
Liga das Nações A
Alemanha
Países Baixos

Após uma extraordinária goleada por 7 a 0 sobre a Grécia em Amsterdã, a invicta Holanda de Xavi vai a Berlim precisando de apenas um ponto para garantir a primeira colocação. Já a Alemanha de Jürgen Klopp precisa de uma vitória decisiva em casa para conquistar a classificação às quartas de final.

Alemanha x Países Baixos: detalhes da partida

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Liga das Nações A - Rodada 6
Olympiastadion

Segundo duelo entre Klopp e Xavi decide a liderança do grupo A2 da Liga A

Germany Training SessionGetty Images

A Alemanha recebe os Países Baixos no Olympiastadion, em Berlim, na segunda-feira, 16 de novembro, em uma partida que pode ser decisiva para definir quem avança do grupo A2 da Liga das Nações da UEFA às quartas de final, em março de 2027.

A equipe de Jurgen Klopp chega ao confronto na terceira posição do grupo e precisa de um resultado para manter vivas as chances de classificação. Klopp não esconde suas ambições: afirmou que seu objetivo é construir uma seleção alemã que nenhum adversário queira enfrentar e descreveu a partida em Berlim como uma "final" pelo que ela representa para a campanha.

Netherlands v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD5Getty Images

Os Países Baixos chegam à capital alemã na liderança do grupo, empatados em pontos com a Grécia antes da última rodada. A equipe de Xavi Hernandez mostrou qualidade ofensiva ao longo da fase de grupos, mas sofreu cinco gols em quatro partidas. O goleiro Bart Verbruggen reconheceu publicamente que esse desempenho defensivo precisa melhorar.

O retorno de Frenkie de Jong após uma lesão dá a Xavi uma opção importante no meio-campo. De Jong falou abertamente sobre a possibilidade de atuar ao lado de Joey Veerman no centro do meio-campo e afirmou que jogadores de qualidade sempre são capazes de jogar juntos. Justin Kluivert também está de volta à seleção depois que Xavi fez uma investigação detalhada sobre o jogador, incluindo conversas com ex-treinadores do atacante do Bournemouth, antes de aprovar sua convocação.

Pela Alemanha, Niclas Fullkrug chega à seleção após marcar nove gols na Bundesliga pelo Werder Bremen e deve servir como referência física no ataque. Marc-Andre ter Stegen, enfim consolidado como goleiro titular da Alemanha sob o comando de Klopp, traz experiência e autoridade ao gol.

Um empate pode ser suficiente para os Países Baixos, dependendo dos resultados dos outros jogos, mas a Alemanha precisa vencer. As duas equipes têm motivos para encarar a partida com urgência, e o que está em jogo em Berlim é evidente.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Alemanha x Países Baixos

Técnico

  • J. Klopp

Fase atual

ALE

ALE - Sequência

HOL
E1-1
GRÉ
D0-1
SER
V2-0
GRÉ
E0-0
SER
V1-3
Gol marcado (sofrido)
6/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
HOL

HOL - Sequência

ALE
E1-1
SER
V1-2
GRÉ
E2-2
SER
V2-1
GRÉ
V7-0
Gol marcado (sofrido)
14/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Histórico de confrontos

Confrontos

AlemanhaEmpatePaíses Baixos
2
3
0
Liga das Nações A
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
1
Alemanha badge
Alemanha
ALE
1
FJ
Liga das Nações A
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Alemanha
ALE
1
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Países Baixos
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0
FJ
Liga das Nações A
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Países Baixos
HOL
2
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2
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Amistosos
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Alemanha
ALE
2
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Países Baixos
HOL
1
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Países Baixos
HOL
1
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Alemanha
ALE
1
FJ
7Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 2

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Países BaixosPaíses BaixosHOL
5320145+911
V
V
E
V
E
2
GréciaGréciaGRÉ
5221510-58
D
E
E
V
V
3
AlemanhaAlemanhaALE
522163+38
V
E
V
D
E
4
SérviaSérviaSER
5005411-70
D
D
D
D
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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