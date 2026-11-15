Alemanha x Países Baixos: detalhes da partida

Liga das Nações A - Rodada 6 16 de nov. de 2026 - 14:45 Olympiastadion

Segundo duelo entre Klopp e Xavi decide a liderança do grupo A2 da Liga A

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A Alemanha recebe os Países Baixos no Olympiastadion, em Berlim, na segunda-feira, 16 de novembro, em uma partida que pode ser decisiva para definir quem avança do grupo A2 da Liga das Nações da UEFA às quartas de final, em março de 2027.

A equipe de Jurgen Klopp chega ao confronto na terceira posição do grupo e precisa de um resultado para manter vivas as chances de classificação. Klopp não esconde suas ambições: afirmou que seu objetivo é construir uma seleção alemã que nenhum adversário queira enfrentar e descreveu a partida em Berlim como uma "final" pelo que ela representa para a campanha.

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Os Países Baixos chegam à capital alemã na liderança do grupo, empatados em pontos com a Grécia antes da última rodada. A equipe de Xavi Hernandez mostrou qualidade ofensiva ao longo da fase de grupos, mas sofreu cinco gols em quatro partidas. O goleiro Bart Verbruggen reconheceu publicamente que esse desempenho defensivo precisa melhorar.

O retorno de Frenkie de Jong após uma lesão dá a Xavi uma opção importante no meio-campo. De Jong falou abertamente sobre a possibilidade de atuar ao lado de Joey Veerman no centro do meio-campo e afirmou que jogadores de qualidade sempre são capazes de jogar juntos. Justin Kluivert também está de volta à seleção depois que Xavi fez uma investigação detalhada sobre o jogador, incluindo conversas com ex-treinadores do atacante do Bournemouth, antes de aprovar sua convocação.

Pela Alemanha, Niclas Fullkrug chega à seleção após marcar nove gols na Bundesliga pelo Werder Bremen e deve servir como referência física no ataque. Marc-Andre ter Stegen, enfim consolidado como goleiro titular da Alemanha sob o comando de Klopp, traz experiência e autoridade ao gol.

Um empate pode ser suficiente para os Países Baixos, dependendo dos resultados dos outros jogos, mas a Alemanha precisa vencer. As duas equipes têm motivos para encarar a partida com urgência, e o que está em jogo em Berlim é evidente.

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