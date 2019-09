(incompleto) Alemanha X Holanda: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções entram em campo pela quinta rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa; veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Alerta de jogão! e entram em campo nesta sexta-feira (6), às 15h45 (de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada do Grupo C das Eliminatórias da 2020. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Alemanha x Holanda DATA Sexta-feira, 6 de setembro LOCAL Imtech Arena - Hamburgo, ALE HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Sportv e Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ALEMANHA

Ocupando a vice-liderança do Grupo C, a Alemanha registra três vitórias e está invicta na competição, com 100% de aproveitamento.

Vindo de uma goelada histórica sobre a Estônia, quando venceram por 8 a 0, os alemães chegam confiantes para o duelo.

Provável escalação da Alemanha:

HOLANDA

Com apenas dois jogos disputados nas eliminatórias, devido a participação nas finais da Liga das Nações (foram derrotados por na decisão), os holandeses estão em processo re novação após não participarem da Euro 2016 e da 2018.

Provável escalação da Holanda: ​​

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ALEMANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Bielorrússia 0 x 2 Alemanha Eliminatórias da Euro 8 de junho Alemanha 8 x 0 Estônia Eliminatórias da Euro 11 de junho

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Alemanha Eliminatórias da Euro 9 de setembro 15h45 (de Brasília) Alemanha x Amistoso 9 de outubro 15h45 (de Brasília)

HOLANDA

JOGO CAMPEONATO DATA Holanda 3 x 1 Liga das Nações 6 de junho Portugal 1 x 0 Holanda Liga das Nações 9 de junho

Próximas partidas