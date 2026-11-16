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Alemanha x Holanda: horário do jogo

Liga das Nações A - Rodada 6 16 de nov. de 2026 - 14:45 Olympiastadion

O Estádio Olímpico de Berlim recebe o confronto decisivo do grupo na Liga A da Nations League da UEFA: a Alemanha enfrenta a Holanda em um duelo que define a classificação às quartas de final.

A seleção alemã chega confiante para o confronto. Após a convincente vitória por 3 a 1 sobre a Sérvia, em Belgrado, Jürgen Klopp pediu aos jogadores que finalmente encarassem a própria qualidade como algo natural. Com oito pontos no grupo, a Alemanha depende de si.

Florian Wirtz foi o destaque em Belgrado: marcou o gol do 2 a 0 e comandou o jogo com uma facilidade que deixou Klopp impressionado. Brajan Gruda fez o terceiro gol e mostrou como o elenco alemão ganhou profundidade.

A Holanda chega após uma noite histórica em Amsterdã. A goleada por 7 a 0 sobre a Grécia igualou a maior vitória da história da Nations League. Tijjani Reijnders marcou três vezes em um intervalo de 21 minutos e foi simplesmente impossível de parar.

Xavi Hernández transformou a Oranje, em pouco tempo, em uma equipe que desmonta os adversários de forma sistemática. Joey Veerman e Frenkie de Jong formaram no meio-campo uma dupla que muitos consideravam incompatível. Em Amsterdã, eles contrariaram todos os céticos.

Donyell Malen encerrou seu jejum de gols pela seleção com o sétimo gol da noite e, depois, falou sobre o intenso trabalho de análise de vídeos com o treinador. A Holanda chega embalada, confiante e com uma clareza tática que colocará a Alemanha diante de questões difíceis.

Confira a seguir todas as informações sobre a transmissão na TV, o streaming e o horário do jogo.

Assuntos da semana: como chegam Alemanha e Holanda?

A Alemanha chega a esta partida com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, a seleção alemã venceu a Sérvia fora de casa por 3 a 1, depois de um empate sem gols com a Grécia. Ao todo, a Alemanha marcou quatro gols e sofreu dois nessas cinco partidas.

A Holanda vive excelente fase: são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A apresentação mais recente foi a goleada por 7 a 0 sobre a Grécia. Antes disso, a equipe havia vencido a Sérvia duas vezes e empatado em 1 a 1 com a Alemanha. Em cinco partidas, a Oranje marcou 13 gols e sofreu apenas quatro.

Alemanha x Holanda: escalações

Alemanha x Holanda: momento das equipes

Alemanha x Holanda: retrospecto dos confrontos diretos

Alemanha x Holanda: classificação