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Liga das Nações A
team-logoAlemanha
Olympiastadion
team-logoPaíses Baixos
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Alemanha x Holanda hoje ao vivo: onde assistir ao jogo na TV e por streaming?

Alemanha x Países Baixos
Alemanha
Países Baixos
Liga das Nações A

Alemanha e Holanda se enfrentam pela Liga A da Nations League da UEFA. Saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV e por streaming.

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Alemanha x Holanda: horário do jogo

crest
Liga das Nações A - Rodada 6
Olympiastadion

O Estádio Olímpico de Berlim recebe o confronto decisivo do grupo na Liga A da Nations League da UEFA: a Alemanha enfrenta a Holanda em um duelo que define a classificação às quartas de final.

A seleção alemã chega confiante para o confronto. Após a convincente vitória por 3 a 1 sobre a Sérvia, em Belgrado, Jürgen Klopp pediu aos jogadores que finalmente encarassem a própria qualidade como algo natural. Com oito pontos no grupo, a Alemanha depende de si.

Florian Wirtz foi o destaque em Belgrado: marcou o gol do 2 a 0 e comandou o jogo com uma facilidade que deixou Klopp impressionado. Brajan Gruda fez o terceiro gol e mostrou como o elenco alemão ganhou profundidade.

A Holanda chega após uma noite histórica em Amsterdã. A goleada por 7 a 0 sobre a Grécia igualou a maior vitória da história da Nations League. Tijjani Reijnders marcou três vezes em um intervalo de 21 minutos e foi simplesmente impossível de parar.

Xavi Hernández transformou a Oranje, em pouco tempo, em uma equipe que desmonta os adversários de forma sistemática. Joey Veerman e Frenkie de Jong formaram no meio-campo uma dupla que muitos consideravam incompatível. Em Amsterdã, eles contrariaram todos os céticos.

Donyell Malen encerrou seu jejum de gols pela seleção com o sétimo gol da noite e, depois, falou sobre o intenso trabalho de análise de vídeos com o treinador. A Holanda chega embalada, confiante e com uma clareza tática que colocará a Alemanha diante de questões difíceis.

Confira a seguir todas as informações sobre a transmissão na TV, o streaming e o horário do jogo.

Assuntos da semana: como chegam Alemanha e Holanda?

A Alemanha chega a esta partida com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, a seleção alemã venceu a Sérvia fora de casa por 3 a 1, depois de um empate sem gols com a Grécia. Ao todo, a Alemanha marcou quatro gols e sofreu dois nessas cinco partidas.

A Holanda vive excelente fase: são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A apresentação mais recente foi a goleada por 7 a 0 sobre a Grécia. Antes disso, a equipe havia vencido a Sérvia duas vezes e empatado em 1 a 1 com a Alemanha. Em cinco partidas, a Oranje marcou 13 gols e sofreu apenas quatro.

ALE

ALE - Sequência

HOL
E1-1
GRÉ
D0-1
SER
V2-0
GRÉ
E0-0
SER
V1-3
Gol marcado (sofrido)
6/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
HOL

HOL - Sequência

ALE
E1-1
SER
V1-2
GRÉ
E2-2
SER
V2-1
GRÉ
V7-0
Gol marcado (sofrido)
14/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Alemanha x Holanda: escalações

Escalações de Alemanha x Países Baixos

4-2-3-1
Alemanha crest
Alemanha
ALE
Formação
Países Baixos crest
Países Baixos
HOL
4-2-3-1
M. ter StegenM. ter StegenN. BrownN. BrownJ. TahJ. TahN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckP. TreuP. TreuD. ScherhantD. ScherhantA. PavlovicA. PavlovicF. WirtzF. WirtzJ. KimmichJ. KimmichB. GrudaB. GrudaK. HavertzK. HavertzB. VerbruggenB. VerbruggenM. van de VenM. van de VenJ. TimberJ. TimberD. DumfriesD. DumfriesJ. van HeckeJ. van HeckeC. GakpoC. GakpoJ. VeermanJ. VeermanT. ReijndersT. ReijndersQ. TimberQ. TimberC. SummervilleC. SummervilleD. MalenD. Malen
Países Baixos crest
Países Baixos
HOL
4-2-3-1
Alemanha

Time titular

Países Baixos

Reservas

Técnico

  • J. Klopp
  • Xavi Hernández
Alemanha

Lesões e suspensões

Países Baixos

Nenhum jogador afastado

Alemanha x Holanda: momento das equipes

ALE

ALE - Sequência

HOL
E1-1
GRÉ
D0-1
SER
V2-0
GRÉ
E0-0
SER
V1-3
Gol marcado (sofrido)
6/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
HOL

HOL - Sequência

ALE
E1-1
SER
V1-2
GRÉ
E2-2
SER
V2-1
GRÉ
V7-0
Gol marcado (sofrido)
14/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Alemanha x Holanda: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

AlemanhaEmpatePaíses Baixos
2
3
0
Liga das Nações A
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
1
Alemanha badge
Alemanha
ALE
1
FJ
Liga das Nações A
Alemanha badge
Alemanha
ALE
1
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
0
FJ
Liga das Nações A
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
2
Alemanha badge
Alemanha
ALE
2
FJ
Amistosos
Alemanha badge
Alemanha
ALE
2
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
1
FJ
Amistosos
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
1
Alemanha badge
Alemanha
ALE
1
FJ
7Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Alemanha x Holanda: classificação

UEFA Nations League A Grp. 2

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
Países BaixosPaíses BaixosHOL
6330145+912
E
V
V
E
V
2
GréciaGréciaGRÉ
6231510-59
E
D
E
E
V
3
AlemanhaAlemanhaALE
623163+39
E
V
E
V
D
4
SérviaSérviaSER
6015411-71
E
D
D
D
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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