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Alemanha x Holanda: horário do jogo

Liga das Nações A - Rodada 6 16 de nov. de 2026 - 14:45 Olympiastadion

O Estádio Olímpico de Berlim recebe o confronto decisivo do grupo na Liga A da Liga das Nações da UEFA: Alemanha e Holanda se enfrentam em um duelo que definirá a classificação às quartas de final.

A seleção alemã chega confiante a este confronto. Após a convincente vitória por 3 a 1 sobre a Sérvia em Belgrado, Jürgen Klopp pediu à equipe que finalmente passasse a encarar a própria qualidade como algo natural. Com oito pontos no grupo, a Alemanha tem o controle da situação.

Florian Wirtz foi o grande destaque em Belgrado. Marcou o gol do 2 a 0 e comandou o jogo com uma facilidade que encantou Klopp. Brajan Gruda fez o terceiro gol e mostrou como o elenco alemão passou a contar com boas opções.

A Holanda chega após uma noite histórica em Amsterdã. A vitória por 7 a 0 sobre a Grécia igualou a maior goleada da história da Liga das Nações. Tijjani Reijnders marcou três vezes em 21 minutos e simplesmente não pôde ser parado.

Em pouco tempo, Xavi Hernández transformou a seleção holandesa em uma equipe que desmonta sistematicamente os adversários. Joey Veerman e Frenkie de Jong formaram no meio-campo uma dupla que muitos consideravam incompatível. Em Amsterdã, provaram que os céticos estavam errados.

Donyell Malen encerrou seu jejum de gols pela seleção com o sétimo gol da noite e depois falou sobre o intenso trabalho de análise de vídeos com o treinador. A Holanda chega embalada, confiante e com uma clareza tática que apresentará desafios reais à Alemanha.

A seguir, todas as informações sobre a transmissão na TV, o streaming ao vivo e o horário do jogo.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Alemanha e Holanda?

A Alemanha chega a esta partida com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, a seleção alemã venceu a Sérvia fora de casa por 3 a 1, depois de um empate sem gols com a Grécia. Ao todo, a Alemanha marcou quatro gols e sofreu dois nessas cinco partidas.

A Holanda vive excelente fase: são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Sua atuação mais recente foi a goleada por 7 a 0 sobre a Grécia. Antes disso, a equipe havia vencido a Sérvia duas vezes e empatado em 1 a 1 com a Alemanha. Em cinco partidas, a seleção holandesa marcou 13 gols e sofreu apenas quatro.

Alemanha x Holanda: escalações

Alemanha x Holanda: momento das equipes

Alemanha x Holanda: retrospecto dos confrontos diretos

Alemanha x Holanda: tabelas de classificação