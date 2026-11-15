Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga das Nações A
team-logoAlemanha
Olympiastadion
team-logoPaíses Baixos
Assista aqui! Disney+Assista aqui! ESPN
Com a ajuda da

Alemanha x Holanda hoje ao vivo: onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

Alemanha x Países Baixos
Alemanha
Países Baixos
Liga das Nações A

Na Liga A da Liga das Nações da UEFA, a Alemanha enfrenta a Holanda. Mas quem transmite a partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar bloqueios geográficos? É aí que uma rede virtual privada (VPN) se torna extremamente útil.

NordVPN

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita

Assista futebol onde quiser
  • Adquira uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo será transmitido oficialmente.
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!

Alemanha x Holanda: horário do jogo

crest
Liga das Nações A - Rodada 6
Olympiastadion

O Estádio Olímpico de Berlim recebe o confronto decisivo do grupo na Liga A da Liga das Nações da UEFA: Alemanha e Holanda se enfrentam em um duelo que definirá a classificação às quartas de final.

A seleção alemã chega confiante a este confronto. Após a convincente vitória por 3 a 1 sobre a Sérvia em Belgrado, Jürgen Klopp pediu à equipe que finalmente passasse a encarar a própria qualidade como algo natural. Com oito pontos no grupo, a Alemanha tem o controle da situação.

Florian Wirtz foi o grande destaque em Belgrado. Marcou o gol do 2 a 0 e comandou o jogo com uma facilidade que encantou Klopp. Brajan Gruda fez o terceiro gol e mostrou como o elenco alemão passou a contar com boas opções.

A Holanda chega após uma noite histórica em Amsterdã. A vitória por 7 a 0 sobre a Grécia igualou a maior goleada da história da Liga das Nações. Tijjani Reijnders marcou três vezes em 21 minutos e simplesmente não pôde ser parado.

Em pouco tempo, Xavi Hernández transformou a seleção holandesa em uma equipe que desmonta sistematicamente os adversários. Joey Veerman e Frenkie de Jong formaram no meio-campo uma dupla que muitos consideravam incompatível. Em Amsterdã, provaram que os céticos estavam errados.

Donyell Malen encerrou seu jejum de gols pela seleção com o sétimo gol da noite e depois falou sobre o intenso trabalho de análise de vídeos com o treinador. A Holanda chega embalada, confiante e com uma clareza tática que apresentará desafios reais à Alemanha.

A seguir, todas as informações sobre a transmissão na TV, o streaming ao vivo e o horário do jogo.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Alemanha e Holanda?

A Alemanha chega a esta partida com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, a seleção alemã venceu a Sérvia fora de casa por 3 a 1, depois de um empate sem gols com a Grécia. Ao todo, a Alemanha marcou quatro gols e sofreu dois nessas cinco partidas.

A Holanda vive excelente fase: são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Sua atuação mais recente foi a goleada por 7 a 0 sobre a Grécia. Antes disso, a equipe havia vencido a Sérvia duas vezes e empatado em 1 a 1 com a Alemanha. Em cinco partidas, a seleção holandesa marcou 13 gols e sofreu apenas quatro.

ALE

ALE - Sequência

HOL
E1-1
GRÉ
D0-1
SER
V2-0
GRÉ
E0-0
SER
V1-3
Gol marcado (sofrido)
6/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
HOL

HOL - Sequência

ALE
E1-1
SER
V1-2
GRÉ
E2-2
SER
V2-1
GRÉ
V7-0
Gol marcado (sofrido)
14/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Alemanha x Holanda: escalações

Prováveis escalações de Alemanha x Países Baixos

4-2-3-1
Alemanha crest
Alemanha
ALE
Formação
Países Baixos crest
Países Baixos
HOL
4-2-3-1
M. ter StegenM. ter StegenN. BrownN. BrownJ. TahJ. TahN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckP. TreuP. TreuD. ScherhantD. ScherhantA. PavlovicA. PavlovicF. WirtzF. WirtzJ. KimmichJ. KimmichB. GrudaB. GrudaK. HavertzK. HavertzB. VerbruggenB. VerbruggenM. van de VenM. van de VenJ. TimberJ. TimberD. DumfriesD. DumfriesJ. van HeckeJ. van HeckeC. GakpoC. GakpoT. KoopmeinersT. KoopmeinersT. ReijndersT. ReijndersJ. VeermanJ. VeermanC. SummervilleC. SummervilleD. MalenD. Malen
Países Baixos crest
Países Baixos
HOL
4-2-3-1
Alemanha

Time titular

Países Baixos

Técnico

  • J. Klopp
  • Xavi Hernández

Alemanha x Holanda: momento das equipes

ALE

ALE - Sequência

HOL
E1-1
GRÉ
D0-1
SER
V2-0
GRÉ
E0-0
SER
V1-3
Gol marcado (sofrido)
6/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
HOL

HOL - Sequência

ALE
E1-1
SER
V1-2
GRÉ
E2-2
SER
V2-1
GRÉ
V7-0
Gol marcado (sofrido)
14/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Alemanha x Holanda: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

AlemanhaEmpatePaíses Baixos
2
3
0
Liga das Nações A
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
1
Alemanha badge
Alemanha
ALE
1
FJ
Liga das Nações A
Alemanha badge
Alemanha
ALE
1
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
0
FJ
Liga das Nações A
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
2
Alemanha badge
Alemanha
ALE
2
FJ
Amistosos
Alemanha badge
Alemanha
ALE
2
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
1
FJ
Amistosos
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
1
Alemanha badge
Alemanha
ALE
1
FJ
7Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Alemanha x Holanda: tabelas de classificação

UEFA Nations League A Grp. 2

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Países BaixosPaíses BaixosHOL
5320145+911
V
V
E
V
E
2
GréciaGréciaGRÉ
5221510-58
D
E
E
V
V
3
AlemanhaAlemanhaALE
522163+38
V
E
V
D
E
4
SérviaSérviaSER
5005411-70
D
D
D
D
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google