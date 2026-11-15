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Alemanha x Holanda: horário do jogo
O Estádio Olímpico de Berlim recebe o confronto decisivo do grupo na Liga A da Liga das Nações da UEFA: Alemanha e Holanda se enfrentam em um duelo que definirá a classificação às quartas de final.
A seleção alemã chega confiante a este confronto. Após a convincente vitória por 3 a 1 sobre a Sérvia em Belgrado, Jürgen Klopp pediu à equipe que finalmente passasse a encarar a própria qualidade como algo natural. Com oito pontos no grupo, a Alemanha tem o controle da situação.
Florian Wirtz foi o grande destaque em Belgrado. Marcou o gol do 2 a 0 e comandou o jogo com uma facilidade que encantou Klopp. Brajan Gruda fez o terceiro gol e mostrou como o elenco alemão passou a contar com boas opções.
A Holanda chega após uma noite histórica em Amsterdã. A vitória por 7 a 0 sobre a Grécia igualou a maior goleada da história da Liga das Nações. Tijjani Reijnders marcou três vezes em 21 minutos e simplesmente não pôde ser parado.
Em pouco tempo, Xavi Hernández transformou a seleção holandesa em uma equipe que desmonta sistematicamente os adversários. Joey Veerman e Frenkie de Jong formaram no meio-campo uma dupla que muitos consideravam incompatível. Em Amsterdã, provaram que os céticos estavam errados.
Donyell Malen encerrou seu jejum de gols pela seleção com o sétimo gol da noite e depois falou sobre o intenso trabalho de análise de vídeos com o treinador. A Holanda chega embalada, confiante e com uma clareza tática que apresentará desafios reais à Alemanha.
A seguir, todas as informações sobre a transmissão na TV, o streaming ao vivo e o horário do jogo.
Assuntos da semana: o que aconteceu com Alemanha e Holanda?
A Alemanha chega a esta partida com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, a seleção alemã venceu a Sérvia fora de casa por 3 a 1, depois de um empate sem gols com a Grécia. Ao todo, a Alemanha marcou quatro gols e sofreu dois nessas cinco partidas.
A Holanda vive excelente fase: são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Sua atuação mais recente foi a goleada por 7 a 0 sobre a Grécia. Antes disso, a equipe havia vencido a Sérvia duas vezes e empatado em 1 a 1 com a Alemanha. Em cinco partidas, a seleção holandesa marcou 13 gols e sofreu apenas quatro.
Alemanha x Holanda: escalações
Prováveis escalações de Alemanha x Países Baixos
Time titular
Técnico
- J. Klopp
- Xavi Hernández
Alemanha x Holanda: momento das equipes
Alemanha x Holanda: retrospecto dos confrontos diretos
Confrontos
Alemanha x Holanda: tabelas de classificação
UEFA Nations League A Grp. 2
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|3
|2
|0
|14
|5
|+9
|11
V
V
E
V
E
|2
|5
|2
|2
|1
|5
|10
|-5
|8
D
E
E
V
V
|3
|5
|2
|2
|1
|6
|3
|+3
|8
V
E
V
D
E
|4
|5
|0
|0
|5
|4
|11
|-7
|0
D
D
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D
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