Alemanha x França: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal da Eurocopa feminina

Partida acontece nesta quarta-feira (27), pela semifinal da Euro feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

Alemanha e França se enfrentam na tarde desta quarta-feira (27), em Buckinghamshire, a partir das 16h (de Brasília), pelas quartas de final da Eurocopa feminina 2022. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

A Alemanha chega à semifinal da Euro com 100% de aproveitamento até o momento. A equipe venceu todos os jogos na fase de grupos e passou pela Áustria nas quartas de final. Vale lembrar que as alemãs são as maiores vencedoras da competição e buscam o nono título.

Já a França concluiu a fase de grupos na liderança do grupo D, com duas vitórias e um empate. Na fase seguinte, as francesas venceram a Holanda na prorrogação e garantiram a vaga e querem seguir firme no caminho em busca da conquista inédita.

Nas últimas 14 partidas entre as duas seleções, a Alemanha venceu sete vezes, a França quatro, além de três empates.

Prováveis escalações

Possível escalação da França: Peyraud-Magnin; Périsset, Mbock Bathy, Renard, Karchaoui; Geyoro, Bilbault, Toletti; Diani, Malard, Cascarino.

Possível escalação da Alemanha: Frohms; Gwinn, Hegering, Hendrich, Rauch; Oberdorf, Däbritz; Magull; Huth, Bühl; Popp.

Desfalques da partida

França:

Marie-Antoinette Katoto: lesionada.

Alemanha:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Alemanha x França DATA Sábado, 23 de julho de 2022 LOCAL Stadium MK, Buckinghamshire- ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

França

JOGO CAMPAO DATA França 1 x 0 Holanda Euro feminina 23 de julho de 2022 Islândia 1 x 1 França Euro feminina 18 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Estônia x França Eliminatórias europeias 2 de setembro de 2022 12h (de Brasília) França x Grécia Eliminatórias europeias 6 de setembro de 2022 15h45 (de Brasília)

Alemanha

JOGO CAMPEONATO DATA Alemanha 2 x 0 Áustria Euro feminina 21 de julho de 2022 Finlândia 0 x 3 Alemanha Euro feminina 16 de julho de 2022

Próximas partidas