Alemanha x Espanha: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das oitavas da Eurocopa feminina 2022

Partida acontece nesta terça-feira (12), pela segunda rodada do Grupo B da Euro feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

Alemanha e Espanha se enfrentam nesta sexta-feira (8), no Brentford Community Stadium, a partir das 16h (de Brasília), pela rodada de estreia do Grupo B da Euro feminina. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Este pode ser considerado um dos jogos mais aguardados da fase de grupos da Euro. Isso porque reúne a maior campeã da história da competição (oito), a Alemanha, diante da Espanha, que tem uma geração talentosa e também possível candidata a título.

A Alemanha não tem problemas no elenco para o duelo desta terça, e vem de goleada por 4 a 0 sobre a Dinamarca, na estreia.

Do outro lado, a Espanha não terá Hermoso e Putella, machucadas, mas conta com o faro de gol de Lucia Garcia, que fez três gols na últimas três partidas. A Roja passou pela Finlândia por 4 a 1, na primeira rodada.

Prováveis escalações

Possível escalação do Alemanha: Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Oberdorf, Dabritz, Magull; Huth, Buhl, Schuller.

Possível escalação da Espanha: Panos; Batlle, Paredes, Leon, Ouahabi; Bonmati, Guijarro, Guerrero; Garcia, Caldentey, Gonzalez.

Desfalques da partida

Alemanha:

sem desfalques confirmados.

Espanha:

Putellas e Hermoso: lesionadas.

Quando é?

JOGO Alemanha x Espanha DATA Terça-feira, 12 de julho de 2022 LOCAL Brentford Community Stadium - Londres, ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Alemanha

JOGO CAMPEONATO DATA Alemanha 4 x 0 Dinamarca Euro feminina 8 de julho de 2022 Alemanha 7 x 0 Suíça Amistoso 24 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO AFinlândia x Alemanha Euro 16 de julho de 2022 16h (de Brasília) Turquia x Alemanha Eliminatórias europeias 3 de setembro de 2022 A confirmar

Espanha

JOGO CAMPEONATO DATA Espanha 4 x 1 Finlândia Euro feminina 8 de julho de 2022 Itália 1 x 1 Espanha Amistoso 1 de julho de 2022

Próximas partidas