Partida acontece nesta sexta-feira (8), pela primeira rodada do Grupo B da Euro feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

Alemanha e Dinamarca se enfrentam nesta sexta-feira (8), no Brentford Community Stadium, a partir das 16h (de Brasília), pela rodada de estreia do Grupo B da Euro feminina. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Apesar de apresentar desempenho abaixo do esperado há cinco anos, a Alemanha entra no torneio como uma das favoritas para levantar o troféu em 31 de julho.

Depois de marcar um hat-trick na vitória por 7 a 0 no amistoso contra a Suíça, Buhl entrará em campo confiante.

Do outro lado, a Dinamarca participou de três amistosos antes do início da Euro, com duas vitórias (sobre a Áustria e Brasil) e uma derrota (para a Noruega).

"Sabemos o que as alemães podem fazer. Joguei contra o Bayern na Liga dos Campeões com o Malmö, e eles são insanamente bons tecnicamente e têm um ritmo incomparável. Por isso, temos de ser corajosas e evitar ser pressionadas", afirmou Katrine Veje.

Vale lembrar que a Dinamarca pôs fim à busca da Alemanha pelo sétimo título consecutivo da Euro feminina com uma vitória por 2 a 1 nas quartas de final de 2017.

Prováveis escalações

Possível escalação do Alemanha: Fromohms; Gwinn, Hegering, Hendrich, Rauch; Oberdorf, Magull, Daebritz; Huth, Schuller, Buhl.

Possível escalação da Dinamarca: Christensen; Estradas, Ballisager, Sevecke; Thomsen, Jung Pedersen, Troelsgaard, Svava; Madsen, Harder, Bruun.

Desfalques da partida

Alemanha:

sem desfalques confirmados.

Dinamarca:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Alemanha x Dinamarca DATA Sexta-feira, 8 de julho de 2022 LOCAL Brentford Community Stadium - Londres, ING HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitra: Esther Staubli (SUI)

Assistentes: Susann Küng (SUI) e Sara Telek (AUS)

VAR: Benoît Millot (FRA)

Últimos resultados e próximos jogos

Alemanha

JOGO CAMPEONATO DATA Sérvia 3 x 2 Alemanha Eliminatórias 12 de abril de 2022 Alemanha 7 x 0 Suíça Amistoso 24 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Alemanha x Espanha Euro 12 de julho de 2022 16h (de Brasília) Finlândia x Alemanha Euro 16 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Dinamarca

JOGO CAMPEONATO DATA Dinamarca 2 x 1 Brasil Amistoso 24 de junho de 2022 Dinamarca 1 x 2 Noruega Amistoso 29 de junho de 2022

Próximas partidas