Copa do Mundo - E Houston Stadium

A partida entre Alemanha e Curaçao terá início no dia 14 de junho de 2026, às 12h (horário da costa leste dos EUA) e às 18h (horário de Greenwich).

Como assistir a Alemanha x Curaçao com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar restrições de transmissão e assistir ao seu time favorito ao vivo. Um guia passo a passo é descrito mais adiante neste artigo, ou você também pode conferir nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Alemanha x Curaçao: Contexto da partida

Não há batalha mais parecida com a de Davi contra Golias do que esta, e é por isso que amamos a Copa do Mundo. A Alemanha, tetracampeã mundial e 10ª colocada no ranking mundial, enfrenta a estreante Curaçao, considerada a 83ª melhor seleção do planeta pela FIFA. De todas as 48 nações participantes, apenas a Nova Zelândia está classificada abaixo de Curaçao (85ª).

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Quem são o técnico e os principais jogadores da Alemanha?

A Alemanha, tetracampeã mundial, conta com um elenco repleto de jogadores de classe mundial da defesa ao ataque, embora o perfil etário da seleção de 2026 seja um pouco mais jovem do que o das gerações anteriores. Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, trará experiência e conhecimento técnico na base do meio-campo, enquanto a criatividade e o faro de gol de seu companheiro de clube Jamal Musiala serão fundamentais para as chances da equipe. O mesmo pode ser dito do astro do Arsenal, Kai Havertz, que acaba de marcar em sua segunda final da Liga dos Campeões. O lendário goleiro Manuel Neuer, agora com 40 anos, fará sua última aparição. O técnico Julian Nagelsmann, de 38 anos, já um veterano relativo no comando para sua idade, tem a tarefa de moldar um elenco jovem e empolgante e transformá-lo em um legítimo candidato ao título.

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Quem são o técnico e os principais jogadores de Curaçao?

O lendário técnico holandês Dick Advocaat terá a missão de liderar a nação insular em sua estreia na Copa do Mundo. Gervane Kastaneer foi uma figura-chave nas eliminatórias, marcando cinco gols, enquanto o ex-astro do Aston Villa, Leandro Bacuna, deu três assistências. Eles talvez precisem entrar em campo com uma mentalidade pragmática nas Américas, e o goleiro Eloy Room provavelmente também terá muito trabalho. O ex-astro do Manchester United, Tahith Chong, também pode causar alguma agitação.

Seleção da Alemanha

Goleiros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern de Munique), Alexander Nubel (Stuttgart).

Zagueiros: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern de Munique), Malick Thiaw (Newcastle United).

Meio-campistas: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Pascal Gross (Brighton and Hove Albion), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern de Munique), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool).

Atacantes: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern de Munique), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United).

A trajetória da Alemanha rumo à Copa do Mundo

O caminho da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026 foi eficiente. Competindo no Grupo A das eliminatórias da UEFA, a seleção conquistou cinco vitórias em seis jogos, terminando na liderança do grupo e garantindo a classificação direta.

Seleção de Curaçao

Goleiros: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Defensores: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Meio-campistas: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdır), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Atacantes: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).

A trajetória de Curaçao rumo à Copa do Mundo

Curaçao fez história ao se classificar pela primeira vez para a Copa do Mundo da FIFA 2026. Com uma população de cerca de 156.000 habitantes, o país se tornou oficialmente a menor nação a chegar à competição. A seleção entrou nas eliminatórias da CONCACAF na segunda fase e dominou o Grupo C, terminando com um recorde perfeito de 4 vitórias e nenhum empate, além de um saldo de gols de +13. Na fase final das eliminatórias, teve que enfrentar adversários difíceis como Jamaica e Trinidad e Tobago, mas terminou a fase de grupos invicto, com três vitórias e três empates.

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Guia passo a passo com VPN para assistir Alemanha x Curaçao hoje

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Baixe e instale : Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor : Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV , possui aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.

Apple TV, Roku e consoles : esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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