Alemanha x Costa do Marfim: Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - E Toronto Stadium

O jogo entre Alemanha e Costa do Marfim terá início no dia 20 de junho de 2026, às 16h (horário da costa leste dos EUA) e às 20h (horário de Greenwich).

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Alemanha x Costa do Marfim: Contexto da partida

O próximo confronto em Ontário tem implicações enormes, já que ambas as seleções buscam consolidar seus brilhantes inícios e assumir o controle absoluto do Grupo E. Após atuações contrastantes, mas altamente bem-sucedidas, na primeira rodada — com a Alemanha não dando trégua na goleada implacável de 7 a 1 sobre Curaçao em Houston, e a Costa do Marfim dando uma aula de resiliência defensiva para conquistar uma vitória dramática por 1 a 0 sobre o Equador na Filadélfia —, a margem para erros no Estádio de Toronto diminuiu drasticamente. Ambas as seleções cruzam a fronteira sabendo que o ímpeto psicológico e a recuperação física imediata após essas intensas estreias ditarão completamente a trajetória de suas ambições na fase eliminatória.

O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, deve garantir que sua equipe mantenha seu poderio ofensivo devastador, sem perder o foco defensivo. Ele contará com um meio-campo altamente fluido e de classe mundial — ancorado pelo capitão Joshua Kimmich e pela genialidade criativa de Jamal Musiala e Florian Wirtz — para ditar o ritmo de posse de bola, comprimir os espaços centrais e estabelecer a velocidade vertical avassaladora necessária para romper as linhas africanas. Do outro lado está uma seleção da Costa do Marfim estruturalmente resiliente e profundamente disciplinada, comandada por Emerse Faé. Tendo já provado sua tenacidade no torneio ao neutralizar completamente o Equador, os Elefantes possuem um esquema defensivo inflexível e uma vantagem perigosa no contra-ataque que se destaca quando é exigida disciplina tática de elite.

Realizado no espetacular Estádio de Toronto (BMO Field), este confronto promete ser uma emocionante partida de xadrez de ajustes táticos. Nenhuma das equipes pode se dar ao luxo de uma falha defensiva nas áreas centrais de transição, tornando a comunicação no meio-campo e a precisão no terço final os elementos decisivos. A Alemanha verá esta partida como a plataforma ideal para afirmar seu status de peso-pesado do torneio e garantir antecipadamente uma vaga nas oitavas de final, enquanto a Costa do Marfim entra em campo ansiosa para usar suas peças de transição rápida — como Amad Diallo e Elye Wahi — para explorar quaisquer espaços deixados pelos laterais alemães que avançam. Com as combinações do grupo começando a se definir, a importância de garantir a classificação do Grupo E dominará a abordagem tática desde o apito inicial.

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Como as duas equipes se saíram na primeira rodada?

Alemanha 7 x 1 Curaçao

A equipe de Julian Nagelsmann deu um forte sinal para o resto do torneio ao golear por 7 a 1 a estreante Curaçao, em Houston. Felix Nmecha definiu o tom logo no início com um gol certeiro aos cinco minutos, e embora Livano Comenencia tenha surpreendido momentaneamente os tetracampeões mundiais com um gol de empate desviado, a alegria da modesta equipe durou pouco. Nico Schlotterbeck rapidamente restaurou a vantagem antes de Kai Havertz converter um pênalti pouco antes do intervalo. A Alemanha realmente apertou o cerco no segundo tempo, com Jamal Musiala, Nathaniel Brown, o substituto Deniz Undav e Havertz novamente balançando as redes para coroar uma atuação impressionante que levou a Alemanha diretamente ao topo do Grupo E.

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Equador 0 x 1 Costa do Marfim

Os jogadores de Emerse Faé demonstraram enorme resiliência defensiva e extrema compostura na Filadélfia, quebrando a impressionante sequência de 19 jogos sem derrota do Equador com uma vitória dramática por 1 a 0. Os Elefantes tiveram que passar por momentos de perigo no primeiro tempo, contando com a sorte, já que John Yeboah e Alan Minda acertaram a trave para os sul-americanos. Depois que Elye Wahi acertou a trave pela Costa do Marfim no segundo tempo, o jogo parecia destinado a um empate sem gols. No entanto, uma brilhante arrancada aos 90 minutos do zagueiro Wilfried Singo serviu para o ponta do Manchester United, Amad Diallo, que com calma mandou para o fundo da rede o gol da vitória nos acréscimos, garantindo três pontos importantes e uma enorme vantagem psicológica antes da segunda rodada.

Que ajustes táticos os dois treinadores devem fazer?

Alemanha (Julian Nagelsmann): Disciplina estrutural e defesa contra o contra-ataque

Julian Nagelsmann não precisa mexer na máquina ofensiva devastadora e fluida que marcou sete gols contra Curaçao em Houston, mas ele deve resolver as vulnerabilidades defensivas expostas durante as transições. Apesar do domínio territorial esmagador da Alemanha, os atacantes diretos de Curaçao ocasionalmente contornaram a pressão de contra-ataque, resultando em um empate temporário que expôs lacunas atrás das linhas avançadas.

Contra o esquema de transição rápida de classe mundial da Costa do Marfim, jogar com agressividade vertical imprudente é uma receita para o desastre. O principal ajuste de Nagelsmann provavelmente se concentrará em seu duplo pivô e na contenção dos laterais. Em vez de permitir que Joshua Kimmich e Nathaniel Brown avancem simultaneamente, um deles deve permanecer recuado para formar uma estrutura defensiva rígida ao lado dos zagueiros centrais Nico Schlotterbeck e Jonathan Tah. Comprimir o campo é válido, mas o meio-campo alemão deve minimizar as perdas de bola desnecessárias para negar aos jogadores de ponta da Costa do Marfim qualquer espaço para avançarem pelas laterais.

Costa do Marfim (Emerse Faé): Posse de bola consolidada no meio-campo e precisão na transição

O bloqueio defensivo disciplinado de Emerse Faé foi altamente eficaz para frustrar o Equador e manter o gol invicto na Filadélfia, mas a segunda rodada exige um reajuste muito mais preciso na movimentação da bola. Embora o rígido bloco baixo-médio dos Elefantes tenha restringido o espaço de forma brilhante, a equipe teve dificuldades para manter a posse de bola sob intensa pressão, dependendo fortemente das jogadas heroicas de Wilfried Singo e Amad Diallo no final da partida para garantir o gol da vitória aos 90 minutos.

Diante de um meio-campo alemão tecnicamente superior, comandado por Jamal Musiala e Florian Wirtz, ficar totalmente passivo dentro da própria área durante 90 minutos acabará sendo fatal. Os ajustes de Faé devem se concentrar em seu meio-campo — especificamente no capitão Franck Kessié e em Ibrahim Sangaré. Eles não podem simplesmente recuar para a linha defensiva; em vez disso, devem avançar agressivamente para interromper os gatilhos da construção de jogo da Alemanha antes que ela consolide o território. Além disso, uma vez conquistada a posse de bola, a transição deve ser clinicamente precisa. A Costa do Marfim deve procurar liberar rapidamente a velocidade fulminante de Amad Diallo e Simon Adingra para pegar de surpresa os zagueiros centrais da Alemanha, que atuam em linha alta.

Quais são as últimas notícias sobre as equipes antes da 2ª rodada?

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Notícias da seleção alemã

O principal desafio de Julian Nagelsmann antes de Toronto é cuidar da preservação física do elenco, mantendo o ímpeto assustador da goleada de 7 a 1 sobre Curaçao na estreia. Felizmente para os alemães, eles saíram daquela partida de muitos gols sem novas preocupações com lesões ou suspensões disciplinares, dando ao técnico um elenco completo para trabalhar.

A principal notícia gira em torno do goleiro veterano Manuel Neuer. Depois de superar um problema na panturrilha antes do torneio para começar e completar os 90 minutos em Houston, o ícone de 40 anos manterá com confiança sua vaga no gol. A verdadeira intriga está no terço final do campo, onde Nagelsmann pode considerar uma pequena rotação no elenco para manter suas opções renovadas. Enquanto Kai Havertz tem garantida a liderança do ataque após marcar dois gols brilhantes na estreia, jogadores ofensivos dinâmicos como Deniz Undav — que marcou saindo do banco na primeira rodada — e Leroy Sané estão pressionando fortemente por uma vaga no time titular para oferecer uma abordagem tática diferente contra o rígido bloco marfinense.

Notícias da seleção da Costa do Marfim

Emerse Faé enfrenta um quebra-cabeça muito mais árduo de recuperação e escalação ao preparar sua equipe para o desafio alemão. O maior tema em torno dos Elefantes é lidar com o imenso desgaste físico causado pela intensa vitória por 1 a 0 sobre o Equador na Filadélfia, que quebrou a sequência de 19 jogos sem derrota do adversário, mas deixou vários jogadores-chave completamente exaustos.

A equipe médica está trabalhando sem parar para garantir que o motor do meio-campo, Ibrahim Sangaré, e o capitão Franck Kessié estejam totalmente recuperados após liderarem uma defesa massiva e de alta intensidade na estreia. Na defesa, Wilfried Singo e Emmanuel Agbadou saíram ilesos dos 90 minutos de jogo físico e serão absolutamente vitais para organizar a zaga contra o ataque avassalador da Alemanha. Enquanto isso, no ataque, o ponta do Manchester United, Amad Diallo, manterá com confiança sua vaga após marcar o dramático gol da vitória aos 90 minutos, enquanto jovens promessas como Simon Adingra e o atacante da Inter de Milão, Ange-Yoan Bonny, estão pressionando para ganhar mais tempo de jogo e injetar velocidade nos contra-ataques nas linhas de transição.

Confrontos-chave entre Alemanha e Costa do Marfim

Kai Havertz x Emmanuel Agbadou

Depois de converter seu pênalti com precisão e marcar dois gols brilhantes contra Curaçao, Kai Havertz continua sendo o ponto-chave do ataque de Julian Nagelsmann. Atuando como um falso nove fluido, Havertz se destaca ao recuar para ligar o jogo e tirar os zagueiros centrais de posição. Para quebrar o bloco defensivo incrivelmente rígido da Costa do Marfim, ele precisará ser igualmente preciso em jogadas abertas, usando sua inteligência espacial para criar espaços para jogadores dinâmicos como Jamal Musiala e Florian Wirtz.

A tarefa de pará-lo recai sobre o zagueiro central do Reims, Emmanuel Agbadou, que teve uma atuação defensiva colossal e sólida como uma rocha pelos Elefantes contra o Equador. Embora o bloco baixo-médio da Costa do Marfim tenha se mostrado estruturalmente resistente durante os 90 minutos na Filadélfia, a defesa enfrentará um teste completamente diferente contra o movimento fluido e de elite da Alemanha. Agbadou precisará manter concentração e comunicação absolutas nas áreas centrais, garantindo que não seja arrastado para fora de posição pelo deslocamento profundo de Havertz, o que exporia as perigosas brechas centrais que os criativos meio-campistas da Alemanha exploram de forma tão implacável.

Joshua Kimmich x Franck Kessié

O coração e âncora tática da seleção alemã, o capitão Joshua Kimmich controlou completamente o ritmo em Houston, orquestrando ciclos de posse de bola profundos a partir de sua função de dupla de volantes. Contra a Costa do Marfim, seu principal objetivo será contornar o congestionamento no meio-campo central e desencadear rápidas transições verticais. Se Kimmich tiver tempo e espaço com a bola, ele tentará dividir as linhas do meio-campo marfinense com seu alcance de passe de elite e liberar as explosivas investidas sobrepostas de laterais como Nathaniel Brown para esticar a formação adversária.

Buscando interromper esse ritmo está o poderoso Franck Kessié, do Al-Ahli, o centro energético e capitão do meio-campo de Emerse Faé. Kessié provou na primeira rodada que sua presença física e seu motor de ponta a ponta são vitais para o plano tático da Costa do Marfim, mas seu trabalho sem a bola será submetido ao teste definitivo em Toronto. Kessié deve pressionar agressivamente os pontos de partida da construção de jogadas de Kimmich e acompanhar os meio-campistas alemães que avançam tarde para garantir que os Elefantes não fiquem completamente encurralados em uma concha defensiva passiva e insustentável.

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Como estão as possibilidades do Grupo E?

Ao contrário dos grupos que estão em um impasse, o Grupo E já estabeleceu uma disputa acirrada pelo topo, tornando esta partida da segunda rodada em Toronto um verdadeiro confronto de pesos pesados. Tanto a Alemanha quanto a Costa do Marfim chegam à partida com o máximo de pontos após garantirem vitórias esmagadoras na primeira rodada — com a Alemanha somando três pontos (diferença de gols de +6) após golear Curaçao por 7 a 1, e a Costa do Marfim logo atrás com três pontos (diferença de gols de +1) após sua vitória por 1 a 0 sobre o Equador.

Como Equador e Curaçao estão na lanterna com zero pontos, este confronto direto é o ponto de virada matemático definitivo para garantir a classificação antecipada para as oitavas de final.

Se a Alemanha vencer

Uma segunda vitória consecutiva levaria a equipe de Julian Nagelsmann a somar seis pontos, garantindo matematicamente a classificação da Alemanha para as oitavas de final com uma rodada de antecedência. Dependendo do resultado da partida entre Equador e Curaçao, uma vitória poderia garantir aos alemães a liderança isolada do Grupo E. Fundamentalmente, isso lhes daria o luxo de fazer uma grande rotação no elenco na última rodada contra o Equador, enquanto a Costa do Marfim ficaria com apenas três pontos e seria forçada a disputar uma partida decisiva contra Curaçao, na qual precisaria vencer para garantir a classificação automática.

Se a Costa do Marfim vencer

Caso os jogadores de Emerse Faé consigam uma vitória retumbante, eles ultrapassariam a Alemanha e assumiriam a liderança do grupo com seis pontos, garantindo sua histórica vaga nas oitavas de final. Chegar a seis pontos coloca os Elefantes no controle total do Grupo E, provavelmente precisando apenas de um empate contra Curaçao na última rodada para garantir a primeira colocação. Por outro lado, esse cenário deixaria a Alemanha com três pontos, mantendo vivas suas esperanças de avançar para as oitavas, mas multiplicando fortemente a pressão antes do confronto final da fase de grupos contra a perigosa seleção do Equador.

O cenário de empate

Um empate no Toronto Stadium mantém os dois pesos pesados em uma posição altamente favorável para dominar o grupo. Um empate levaria a Alemanha a quatro pontos (+6 de saldo) e a Costa do Marfim a quatro pontos (+1 de saldo), deixando ambas invictas. Esse resultado reduz drasticamente a pressão para a última rodada; a Alemanha entraria em campo contra o Equador sabendo que um único ponto garante uma classificação entre as duas primeiras, enquanto a Costa do Marfim enfrentaria um cenário idêntico contra Curaçao, mantendo ambas bem posicionadas para avançar sem complicações, sem depender de critérios de desempate pelo terceiro lugar.

Notícias das equipes e escalações

A Alemanha é comandada por Julian Nagelsmann, e nenhuma informação sobre lesões ou suspensões foi divulgada antes desta partida. Nenhuma escalação provável foi confirmada até o momento. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, à medida que o quadro do elenco ficar mais claro.

O técnico da Costa do Marfim, Emerse Fae, também não tem lesões ou suspensões relatadas nos dados disponíveis. Assim como a Alemanha, nenhuma escalação confirmada foi divulgada antes do confronto em Toronto. Mais notícias sobre as equipes serão divulgadas na preparação para a partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Alemanha chega a Toronto com cinco vitórias nas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua última partida foi a goleada por 7 a 1 sobre Curaçao na estreia na Copa do Mundo, em 14 de junho, resultado que destacou a força do seu ataque. Antes disso, venceu os Estados Unidos por 2 a 1 em um amistoso em 6 de junho e goleou a Finlândia por 4 a 0 em 31 de maio. No início da primavera, a Alemanha venceu Gana por 2 a 1 e superou a Suíça por 4 a 3 em um amistoso de muitos gols. São cinco vitórias em cinco jogos, com 18 gols marcados nessas partidas.

A Costa do Marfim também venceu quatro das últimas cinco partidas, com a única derrota sendo por 3 a 2 para o Egito na Copa Africana das Nações em janeiro. Desde então, os Elefantes estão em excelente forma. A equipe venceu a França por 2 a 1 em um amistoso em 4 de junho e seguiu com uma vitória por 1 a 0 sobre o Equador na estreia na Copa do Mundo em 14 de junho — garantida pelo gol de Amad Diallo aos 90 minutos. A equipe também venceu a Escócia por 1 a 0 e goleou a Coreia do Sul por 4 a 0 em março. Nos últimos cinco jogos, a Costa do Marfim marcou nove gols e sofreu seis.

Histórico de confrontos diretos

ALE Um CDM 0 1 Empate 0 Alemanha 2 - 2 Cote D'Ivoire 2 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

O histórico de confrontos diretos entre Alemanha e Costa do Marfim é limitado. O único encontro no conjunto de dados fornecido é um empate em 2 a 2 em um amistoso em 18 de novembro de 2009, com a Alemanha como time da casa. Não há mais dados de confrontos diretos disponíveis além desse único jogo.

Classificação



