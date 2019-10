Alemanha x Argentina: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Amistoso está marcado para esta quarta-feira (9), às 15h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Alerta de jogão! Antes de encarar a Estônia pelas Eliminatórias da Euro, a recebe nesta quarta-feira (9), em Dortmund, às 15h45 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Alemanha x Argentina DATA Quarta-feira, 9 de outubro LOCAL Signal Iduna Park - Dortmund, ALE HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ALEMANHA

A véspera do amistoso contra a Argentina está sendo cercado por grande polêmica sobre quem o técnico Joachim Low irá dar a titularidade do gol: Neuer ou Ter Stegen? No entanto, para encerrar com o assunto, o alemão já revelou a sua decisão.

“Temos muita sorte na Alemanha por contarmos com dois goleiros de nível mundial como Ter Stegen e Neuer, além de outros fantásticos jogadores, como Trapp e Leno. Não estou preocupado com essa posição. Marc [Ter Stegen] vai jogar em Dortmund, frente à Argentina, e Manu [Neuer] jogará em Tallin, contra a Estónia", disse.

Além do mais, Low não poderá contar com Gotze, cortado por lesão. Por outro lado, espera contar com Ilkay Gundogan e Timo Werner.

Provável escalação da Alemanha: Ter Stegen; Klostermann, Tah, Sule, Halstenberg; Kimmich, Gundogan; Havertz, Reus, Brandt; Gnabry

ARGENTINA

Assim como a Alemanha, os argentinos também ganharam um problema para os dois próximos amistosos. O técnico Lionel Scaloni não poderá contar com Matías Zaracho, com dores musculares.

Sem Messi, suspenso por suas declarações em relação à falta de honestidade da Conmebol, o treinador deverá utilizar o 4-3-3, com Paulo Dybala na direita, enquanto Lautaro Martinez deve liderar a linha de frente contra a Alemanha.

#SelecciónMayor El futbolista de @RacingClub, @zarachomatiasf1, presentó durante el partido con su equipo, una mialgia en cara posterior en pierna derecha no encontrándose en condiciones para disputar los partidos con @Argentina. pic.twitter.com/sfzxzWIwG5 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 6 de outubro de 2019

Provável escalação da Argentina: Marchesín; Saravia, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Paul, Paredes, Pereyra; Dybala, Martínez, Acuña

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ALEMANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Alemanha 2 x 4 Eliminatórias da Euro 6 de setembro 0 x 2 Alemanha Eliminatórias da Euro 9 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Estônia x Alemanha Eliminatórias da Euro 13 de outubro 15h45 (de Brasília) Alemanha x Bielorrússia Eliminatórias da Euro 16 de outubro 15h45 (de Brasília)

ARGENTINA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Argentina Amistoso 6 de setembro Argentina 4 x 0 Amistoso 11 de setembro

Próximas partidas