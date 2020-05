Alemanha "tirou o pé" no 7 a 1? Discussão continua seis anos depois

Reprise da semifinal da Copa do Mundo de 2014 no Sportv fez muita gente concluir que tragédia poderia ter sido ainda maior

Sete a um foi pouco? Esta frase tem sido muito usada em diferentes contextos desde que o foi humilhado pela na semifinal da de 2014. Mas a reprise do jogo, exibida pelo Sportv neste domingo, fez muita gente se questionar se, realmente, o placar daquele 8 de julho no Mineirão poderia ter sido ainda mais elástico.

O motivo principal é que a seleção europeia visivelmente - na opinião de muitos - diminuiu o ritmo depois de marcar inacreditáveis quatro gols no intervalo de seis minutos e abrir uma vantagem de 5 a 0 antes dos 30 minutos de jogo. Durante a transmissão da reprise, o narrador Luiz Carlos Júnior e o comentarista Lédio Carmona chegaram a dizer que os algozes brasileiros "respeitaram a amarelinha" ao tirarem o pé.

Internautas também tiveram essa sensação. Alguns apontaram que os alemães tiveram dó dos brasileiros. Outros defendem que o relaxamento é natural em qualquer cenário no qual a partida fica praticamente decidida. Teve gente até falando que a equipe pensou em "se poupar" para a final.

A Alemanha tirou o pé depois dos 5x0? Sim ou claro? — Lucas Gutierrez (@olucasgutierrez) May 31, 2020

Após alguns anos estou revendo Brasil x Alemanha na Copa de 2014.

O Brasil entrou em campo completamente perdido, a seleção alemã era muito superior à canarinha.

Posso ver agora com mais clareza que a Alemanha tirou o pé para evitar uma humilhação maior. — O Bávaro (@bayern_o) May 31, 2020

E acho até que a gente é muito injusto com a Alemanha quando fala que “tirou o pé”. 4 gols em 10 minutos foram muito fora da curva. Nenhum jogo de futebol é 36 x 0. Depois do 5 x 0 saíram mais dois, quase três. Isso é tirar o pé onde? — Leonardo Dahi (@leonardodahi) May 31, 2020

Assistindo o 7x1 novamente com calma a gente percebe uma coisa: 7x1 foi pouco, a Alemanha tirou o pé e teve dó do Brasil — Renan Moraes (@renanmoraes) May 31, 2020

Tirando o pé ou não, a Alemanha sustentou os 5 a 0 até o intervalo. Na volta para o segundo tempo, o que se viu foi inclusive uma pressão da seleção da casa, que obrigou Neuer a fazer pelo menos duas boas defesas. Incrivelmente, o time de Felipão, se considerarmos também chutes que foram bloqueados, finalizou mais que o algoz europeu naquela trágica partida.

Pior que a Alemanha tirou o pé total e o Brasil começou mt bem o segundo tempo... Se tivesse metido um gol eu ia me iludir, confesso — Bruno (@_BrunoMessi_) May 31, 2020

Vai ser interessante o início do 2º tempo, quando o Brasil dá uma pressionadinha. "No 2º tempo, nós tivemos 2 ou 3 chances, poderíamos ter feito os gols. Quando estávamos mais perto, não fizemos o gol, e eles marcaram mais um. O emocional vai embora", dirá Felipão.



Já estava 5x0 — Impedimento (@impedimento) May 31, 2020

Depois disso, como se sabe, quem marcou - mais duas vezes - foi a Alemanha, com Schurrle. O Brasil só faria o de honra no fim, com Oscar, e o 7 a 1. Seis anos se passaram desde então, mas fato é que este placar já está marcado na história do futebol mundial.

A derrota por 1-7 do Brasil para a Alemanha na semifinal de 2014 foi a maior derrota de um país anfitrião na Copa do Mundo. Foi também a derrota mais pesada de todos os tempos do Brasil na Copa do Mundo. pic.twitter.com/ncySkwafKs — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) May 31, 2020

O Brasil jogou de igual para igual com a Alemanha.



Tirando os 7 gols, o que mais os alemães fizeram? NADA! — Olé do Brasil (@Oledobrasil) May 31, 2020

Rever o maravilhoso 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil é ter uma certeza: foi pouco. — Fernando Graziani (@fgraziani) May 31, 2020