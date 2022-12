Alemanha repete 'feito ingrato' da Itália na Copa: de campeã a duas eliminações seguidas na fase de grupos

Depois do fracasso de 2018, mais uma decepção para a seleção tetracampeã mundial. Os alemães voltam para casa bem antes do previsto

Alemanha sai da Copa antes do esperado. A surpreendente e inesperada vitória do Japão sobre a Espanha condena a seleção alemã, apesar da vitória por 4 a 2 sobre a Costa Rica, a continuar assistindo à Copa do sofá de casa. Nesse sentido, o nocaute na estreia da fase de grupos contra a seleção japonesa foi fatal.

Porém, nada apontava um final tão amargo para a equipe de Flick. O gol de Gundogan de pênalti contra o Japão, o primeiro jogo dos alemães no Qatar, parecia apenas o aviso de um caminho bastante fácil rumo às oitavas de final.Erros generalizados e uma certa leveza no fechamento do jogo fizeram com que os japoneses virassem o placar, colocando imediatamente a Alemanha em apuros. A reação de orgulho, nervosismo e até ojogo com a Espanha. Mas não foi frutífero. Apenas um ponto obtido na partida contra a seleção de Luis Enrique.

Finalmente uma vitória, contra a incompreensível Costa Rica, vencida pela segunda façanha do Japão em poucos dias. Assim, ficou em terceiro lugar empatado com a Espanha, mas com pior saldo de gols. A Alemanha volta para casa, sendo a segunda vez consecutiva que os tetracampeões mundiais deixam a competição na fase de grupos.

Já tinha acontecido em 2018, quando a seleção então comandada por Joaquim Low deixou o Mundial, terminando em último o grupo formado por Suécia, México e Coreia do Sul. Nesse caso vieram dois nocautes, quatro anos depois só um bastou. Mas o resultado não muda.

Em 2014, a Alemanha levou para casa o ouro mais cobiçado do Brasil, mas a partir daí só maus resultados. Uma parábola descendente semelhante à da Itália, que após o sucesso de 2006 acumulou duas eliminações consecutivas na Copa do Mundo nos grupos antes de entrar no ciclo infernal de eliminatórias perdidas.

Um exemplo que os alemães devem ter em mente se não quiserem arriscar o mesmo desempenho dos italianos.

Alemanha repete feito dos italianos

Até então, apenas a Itália, campeã mundial, foi eliminada na primeira fase nas duas edições seguintes do título. Os italianos levantaram o troféu em 1934 e repetiu o feito em 1938. Entretanto, não passaram de fase em 1950 e 1954.

Depois, repetiu a situação, após ser campeã na Alemanha em 2006. Na Copa de 2010 e de 2014, caíram na na fase de grupos. Deste então, os italianos não voltaram a disputar o Mundial - ficaram fora em 2018 e agora em 2022.