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A Alemanha de Jurgen Klopp goleia a Holanda de Xavi por 5 a 0, avança em primeiro lugar no grupo e impõe aos holandeses sua pior derrota da história em jogos oficiais.

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Já havíamos dito: em Alemanha x Holanda, última partida do grupo 2 da Liga A, tudo podia acontecer, inclusive na classificação, com a Grécia acompanhando o jogo com interesse. Mas ninguém esperava um resultado tão amplo, contundente e devastador. O 5 a 0 da equipe de Jurgen Klopp no Olympiastadion, em Berlim, diz pouco sobre o que se viu em campo: os alemães simplesmente atropelaram a Holanda de Xavi.

Desde os primeiros minutos, os alemães assumiram o controle do jogo e fizeram o que quiseram com a defesa holandesa. Pelas pontas, Gruda, o melhor em campo, e Scherhant tiveram atuações muito acima das do restante da equipe. Foi o jogador do Freiburg quem abriu o placar no fim do primeiro tempo, depois de pelo menos outras quatro chances de gol desperdiçadas pela Alemanha. Da entrada da área, acertou um chute forte de direita, com efeito, sem dar chance a Verbruggen.

No segundo tempo, a pior Holanda vista nesta Nations League logo se transformou na pior Holanda da história em uma partida oficial. Outro golaço, desta vez de Wirtz, deu início à goleada alemã. Schlotterbek, de cabeça após mergulhar na bola e receber a primeira assistência de Gruda, Wirtz, após a segunda assistência de Gruda, imparável pela ponta, e o próprio Gruda, depois de Scherhant acertar a trave pela segunda vez na noite, fecharam a conta em 5 a 0.

O resultado tem um peso ainda maior: com a goleada, a Alemanha não apenas se junta à Holanda, já classificada, entre as duas seleções que avançam diretamente às quartas de final da Nations League. Também ultrapassa os holandeses no saldo de gols, assume o primeiro lugar e fica em posição de ter um sorteio teoricamente mais favorável.

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ALEMANHA X HOLANDA: FICHA TÉCNICA



Alemanha 5 x 0 Holanda



Gols: 41' Scherhant (ALE), 60' Wirtz (ALE), 65' Schlotterbeck (ALE), 71' Wirtz (ALE), 77' Gruda (ALE)



ALEMANHA (4-2-3-1): Ter Stegen, Treu (75' Jeltsch), Schlotterbeck, Tah, Brown (65' Mittelstadt), Kimmich, Pavlović, Gruda, Wirtz (75' Bischof), Scherhant, Havertz (65' Ebnoutalib).



HOLANDA (4-2-3-1): Verbruggen, J. Timber (71' Maatsen), Van de Ven, Van Hecke, Dumfries, Veerman, Reijnders, Timber (63' Kluivert), Gakpo, Malen (71' Meerdink), Summerville



Árbitro: Nyberg (SWE)

Cartões amarelos: Meerdink

Expulsos: nenhum





GOLS E PRINCIPAIS LANCES



77' TRAVE E GOL - Gruda aparece de novo: chega à linha de fundo e cruza rasteiro para Scherhant na segunda trave. Ele corta para a direita e bate forte no primeiro pau. Verbruggen toca na bola e é salvo pela trave. Mas o rebote sobra no meio da área para Gruda, que finaliza para fazer 5 a 0.



71' GOL - A situação da Holanda piora ainda mais. Gruda faz o que quer pela direita. O jogador do Leipzig chega à linha de fundo e rola para trás. Na pequena área, Wirtz enche o pé e marca.



65' GOL - A Alemanha amplia a goleada. Schlotterbeck mergulha para cabecear e marcar após cruzamento de Gruda, que faz grande partida.



60' GOL - Outro belo chute de longe, outra bola no canto oposto. Desta vez, Wirtz bate de esquerda e supera Verbruggen.



47' CHANCE - Scherhant leva perigo de novo. Desta vez, recebe a bola na área após um desvio fortuito e bate firme. A bola passa por muito pouco acima do travessão.



41' GOL - Gruda inicia mais uma jogada alemã, sob protestos dos holandeses. A bola chega a Kimmich, que abre pela esquerda para Scherhant. O jogador do Freiburg domina, parte para cima do marcador e acerta um chute de direita, com efeito, no canto oposto, sem chance para Verbruggen. Um golaço, o primeiro dele pela seleção.



32' TRAVE - A Alemanha avança novamente pela direita. Gruda cruza para Scherhant na segunda trave. Ele domina de primeira e bate cruzado de imediato. A bola acerta a base da trave, com Verbruggen já batido.



26' CHANCE - A Holanda consegue sair em contra-ataque pela primeira vez. Gakpo avança pela esquerda, chega à linha de fundo dentro da área e faz um cruzamento forte para a segunda trave. Malen tenta desviar com o corpo, mas não consegue direcionar a bola para o gol.



23' CHANCE Cobrança de falta de Kimmich pela direita surpreende toda a defesa holandesa. Kai Havertz sobe no tempo certo e cabeceia, mas Verbruggen está atento e faz a defesa.



1' Kimmich já corre o risco de receber cartão amarelo. Malen arranca em direção ao gol, e o capitão alemão faz a falta para parar o contra-ataque. O árbitro ameaça mostrar o cartão, mas não o tira do bolso





0' A bola rola no Westfalenstadion, em Berlim, às 20h45



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