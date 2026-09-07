No último jogo da fase de grupos, a equipe do técnico da seleção Olaf Lange venceu em Berlim após uma forte atuação por 83 a 58 (49 a 32), e a recompensa foi o segundo lugar no Grupo A, atrás da favorita Espanha. Já na terça-feira, a equipe enfrenta a Coreia do Sul, terceira colocada do Grupo B, na rodada de classificação para as quartas de final.

Antes da rodada final do grupo, a situação era emocionante, já que as quatro equipes somavam três pontos após dois jogos, com uma vitória e uma derrota cada. A equipe alemã ainda podia subir ao primeiro lugar, mas também terminar na quarta posição. Como a Espanha venceu o Japão à noite no jogo paralelo (79 a 59), já não havia mais chance de conquistar a liderança do grupo, mas, por outro lado, também ficou impossível a eliminação com o quarto lugar.

Depois da dura derrota na estreia para as espanholas (53 a 83) e da recuperação contra o Japão (74 a 58), o objetivo era terminar o mais à frente possível na tabela, e para isso a segunda vitória no torneio era obrigatória. "Temos que ser o time agressor, desde o início", disse Frieda Bühner, cestinha contra o Japão, à MagentaTV. A capitã Marie Gülich via da mesma forma, já que Mali atuaria de maneira "muito física, muito atlética".

Diante dos olhos do capitão campeão mundial Dennis Schröder, presente à beira da quadra como torcedor de luxo, a equipe começou bem. A defesa controlou bem Mali, liderado por Sika Kone, do time da WNBA Atlanta Dream, Leonie Fiebich converteu cedo a primeira bola de três, e a seleção alemã abriu 15 a 7 (6'). Mas depois veio uma fase de fraqueza, com erros em excesso. Assim, Alexis Peterson, de volta após ter ficado fora no segundo tempo contra o Japão por causa de uma infecção, cometeu duas perdas de bola rápidas.

Luisa Geiselsöder, que até então ainda não havia rendido no torneio, fez sua melhor atuação e foi perfeita nos arremessos no primeiro tempo. Bühner também brilhou e, com sua segunda bola de três seguida, garantiu a primeira vantagem de dois dígitos (40 a 29/16'). Agora quase tudo funcionava; de fora, Alexandra Wilke e Gülich também acertaram, e depois novamente a cestinha Bühner (21 pontos). No intervalo, a vantagem era clara. "Você quer melhorar em todos os jogos, e é isso que elas estão fazendo", disse Schröder no intervalo, elogiando a "atmosfera incrível" no ginásio lotado (12.550 espectadores).

No segundo duelo contra Mali, depois de um jogo entre seleções em 2007, em Saarlouis, a equipe alemã também não vacilou após a volta do intervalo. As africanas, que na segunda rodada haviam derrotado a Espanha de forma sensacional (82 a 73), não conseguiram responder à grande energia do time de Lange. Geiselsöder encaminhou cedo a decisão com mais uma bola de três (56 a 37/25'). Mali está eliminado, e o Japão (ambos com 4 pontos) levou a melhor no confronto direto.

Se a equipe da DBB vencer a Coreia do Sul na fase de playoff, enfrentará a Bélgica nas quartas de final. A campeã europeia de 2023 e 2025 venceu o Grupo C sem derrotas.