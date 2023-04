Alemanha x Brasil ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso feminino

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11); veja como acompanhar na TV e na internet

Alemanha e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (11), a partir das 13h (de Brasília), em Nuremberg, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo feminina. Caso o duelo termine empatado, a decisão será definida nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada.

A seleção brasileira volta a campo após perder a finalíssima para a Inglaterra nos pênaltis. Apesar do revés, as meninas do Brasil chegam com moral para o confronto, após pressionarem as adversárias por boa parte do tempo.

Do outro lado, a Alemanha também quer aproveitar o duelo para fazer os ajustes visando o Mundial na Austrália e na Nova Zelândia. As alemãs vêm de vitória em amistoso contra a Holanda, tendo poupado, inclusive, boa parte de suas titulares já de olho no confronto com as brasileiras.

Prováveis escalações

Brasil: Lelê, Antônia, Lauren, Kathellen, Rafaelle, Tamires, Luana, Ary Borges, Kerolin, Adriana/Andressa Alves e Geyse..

Alemanha: Schult, Nusken, Feldkamp, Kleiherne, Daebritz, Waßmuth, Brand, Lohmann, Dallmann, Schüller e Freigang.

Desfalques

Brasil

Duda Sampaio, Marta e Nycole foram cortadas da convocação.

Alemanha

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: terça-feira, 11vde abril de 2023

• Horário: 13h (de Brasília)

• Local: Max-Morlock-Stadion, Nuremberg - ALE