Alemanha bate a Estônia pelas Eliminatórias da Euro 2020; veja os gols

A seleção alemã obteve um importante resultado, neste domingo (13), para seguir forte rumo à classificação para a . Jogando fora de casa, a equipe comandada por Joachim Löw bateu a Estônia por 3 a 0.

Todos os gols foram marcados no segundo tempo. Ilkay Gundogan fez os dois primeiros, e depois deu a assistência para Timo Werner sacramentar o resultado final.

Que pancada, meus amigos! Gündoğan arriscou de fora da área e marcou o primeiro para a contra a Estônia!



