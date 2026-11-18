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Em um dia que parecia comum nos escritórios da federação alemã, saiu uma decisão que abalou os bastidores da Fifa. Berlim escolheu oficialmente seu lado e anunciou apoio total ao rival de Gianni Infantino, dando início a uma batalha eleitoral que pode mudar a cara do futebol mundial nos próximos anos.

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O presidente da Federação Alemã de Futebol, Bernd Neuendorf, anunciou nesta quarta-feira o apoio total da entidade à candidatura do presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, à presidência da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

Na última segunda-feira, Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, aceitou o apoio da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) para disputar a eleição contra o atual presidente, Gianni Infantino, em março, num momento em que a entidade europeia busca uma mudança real no comando da Fifa.

Em comunicado oficial divulgado pela Reuters, após uma reunião com Diallo mais cedo nesta quarta-feira, data-limite para as candidaturas, Neuendorf afirmou: "Philippe Diallo representa uma abordagem responsável em relação ao futebol e está determinado a enfrentar os desafios que o esporte terá pela frente nos próximos anos".

O presidente da federação alemã acrescentou que Diallo tem ampla experiência no futebol internacional e goza de grande respeito nos círculos do futebol europeu, ressaltando que sua forma de exercer o cargo e os valores que defende diferem de maneira notável dos do atual presidente da Fifa.

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Infantino enfrenta forte oposição desde sua tentativa fracassada, em julho passado, de trazer investidores privados para uma nova entidade comercial detentora de direitos ligados a competições como a Copa do Mundo, projeto que provocou grande revolta entre as federações europeias.

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Apesar dos repetidos pedidos de renúncia, o dirigente suíço garante contar com apoio esmagador das federações-membro ao redor do mundo e se diz confiante de que conseguirá vencer as próximas eleições e conquistar um novo mandato.

A Federação Holandesa de Futebol também apoiou a candidatura de Diallo, e a expectativa é de que várias outras entidades europeias sigam o mesmo caminho nos próximos dias, sinal de que a frente de oposição a Infantino cresce no Velho Continente.

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"Queremos que o futebol mude para melhor. Queremos uma Fifa que sirva ao esporte e trabalhe em benefício de todas as suas federações-membro", disse Neuendorf em seu comunicado.

As declarações chegam em um momento delicado, já que a Uefa havia ameaçado inicialmente boicotar os torneios da Fifa, antes de receber garantias de que os planos de venda de participações na Copa do Mundo e em outras grandes competições não seriam retomados.

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Tudo indica que a crise mais recente aprofundou o abismo entre a Uefa e a Fifa e levou as principais federações europeias a buscar uma alternativa capaz de devolver a confiança e o equilíbrio à gestão do esporte, algo que encontraram na figura de Diallo.

Kozo Tashima, presidente honorário da Associação Japonesa de Futebol, e Ramon Vega, ex-zagueiro da seleção suíça, também pretendem se candidatar à presidência da Fifa, o que deixa a corrida eleitoral ainda mais acirrada e diversificada.

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Ainda assim, as atenções seguem voltadas principalmente para o confronto entre Infantino e Diallo: o primeiro representa a continuidade da linha atual, enquanto o segundo simboliza o desejo europeu de mudança e de retorno aos princípios de transparência e boa governança.