Além do gol 800, Cristiano Ronaldo ‘mordedor’ mostra que pode ter futuro no Manchester United

Até mesmo em uma temporada que começou devagar, Cristiano Ronaldo consegue surpreender. No mesmo jogo em que chegou ao seu gol de número 800 - que já virou 801 -, o português mostrou que pode se adaptar a diferentes sistemas e funções dentro de campo, até mesmo aquelas em que era criticado.

O jogo entre Manchester United e Arsenal, na última quinta-feira (2), pode ter marcado uma virada de chave para Cristiano Ronaldo nos Red Devils. Além de atingir mais uma marca redonda em número de gols, o português mostrou uma habilidade que vinha sendo questionada desde seu retorno à Inglaterra: a pressão sem a bola.

Contra os Gunners, Cristiano Ronaldo teve o maior número de pressões feitas contra o adversário quando não tinha a bola desde o início da atual temporada, que marcou sua volta ao Manchester United, depois de 11 anos. Ao todo, foram 27 pressões para cima dos jogadores do Arsenal - 16 delas no terço final do campo -, sendo que sua média vinha sendo de 14.4 pressões a cada 90 minutos, pouco mais da metade do que fez na vitória por 3 a 2.

A pressão na saída de bola do adversário vinha sendo um dos pontos mais criticados desde sua volta ao United. E veio exatamente em um momento importante, na troca de técnicos dos Red Devils. Ralf Rangnick, que assumiu o comando no lugar de Ole Gunnar Solskjaer, é um grande adepto do futebol jogado com pressão no contra-ataque adversários. Isso, então, pode ser um bom ponto a favor de Ronaldo, que podia correr certo risco nas mãos do alemão, que já o está elogiando

“Assisti-lo ontem à noite, especialmente no segundo tempo, quando fez a diferença... Na idade dele, nunca vi um jogador em tão boa forma. O que vi de Cristiano Ronaldo é que ele está mais do que comprometido pelo time. Ele ainda é um jogador que pode facilmente fazer a diferença. Você sempre deve adaptar o seu estilo ou ideias aos jogadores que tem, não o contrário", disse o treinador após o jogo contra o Arsenal.