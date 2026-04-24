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Shane KluivertImago
Wessel Antes

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"Além de Shane Kluivert, o Ajax está de olho em mais cinco jogadores do FC Barcelona"

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S. Kluivert

Jordi Cruijff também está de olho no Barça Atlètic em sua busca por possíveis reforços para o Ajax, segundo o jornal catalão *Sport*. Além disso, o artigo menciona vários nomes que correm o risco de ficar de fora do FC Barcelona.

De acordo com o observador de clubes Lluís Miguelsanz, Cruijff está de olho, entre outros, na situação do goleiro Iñaki Peña (27), do meio-campista Marc Casadó (22) e do atacante Roony Bardghji (20). No entanto, especialmente os dois últimos parecem estar fora do alcance do Ajax.

Jofre Torrents (19), Guille Fernández (17) e Shane Kluivert (18) parecem nomes mais realistas para virem para Amsterdã por empréstimo.

Este último é o filho mais novo do ex-atacante Patrick Kluivert, que levou o Ajax à conquista da Liga dos Campeões em 1995.

O Barcelona e o Ajax já teriam conversado sobre vários jogadores. “Cruijff conhece muito bem os jogadores formados na La Masia e tem uma preferência clara.”

“O Ajax está muito interessado no ponta Shane Kluivert. Eles acreditam que ele pode dar um passo à frente na Holanda e se adaptar perfeitamente, embora ainda reste saber se ele será emprestado neste verão ou se o Barcelona prefere mantê-lo”, escreve Miguelsanz.

Kluivert renovou recentemente seu contrato com o Barcelona por mais duas temporadas. O novo contrato no Spotify Camp Nou vai até junho de 2028.

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