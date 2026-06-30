Além de Ronald Koeman, Valentijn Driessen aponta também um jogador como o principal responsável pela eliminação na Copa do Mundo

É hora de uma nova lufada de ar fresco e de um novo começo para a seleção holandesa, sem o técnico Ronald Koeman e o capitão Virgil van Dijk. Esse veredicto contundente é proferido pelo jornalista Valentijn Driessen em sua mais recente coluna para o jornal De Telegraaf.

A polêmica personalidade da televisão se envergonha do plano de jogo da Seleção Holandesa. “Com sua estratégia, Koeman perdeu muito mais do que apenas a primeira partida das oitavas de final e a chance de avançar para as quartas de final da Copa do Mundo.”

“A forma tão defensiva e sem qualquer iniciativa com que a seleção holandesa se apresentou ao mundo inteiro é uma grande vergonha. Tudo o que o nosso futebol nacional representa foi renegado por Koeman e seu capitão Van Dijk em Monterrey”, prossegue Driessen.

Driessen não critica o zagueiro do Liverpool à toa. “Esse estilo de jogo ultradefensivo foi escolhido porque Van Dijk não estava em ordem defensivamente na fase de grupos da Copa do Mundo. Mas não importa quantos zagueiros você coloque ao redor dele: Van Dijk já teve seu tempo.”

O jornalista também está farto de Koeman, que, segundo ele, deve deixar o cargo de técnico da seleção. “Logo após a partida, ele disse que não tinha pensado nisso, mas sua posição já não é mais sustentável.”

“Ele vai pensar nisso agora e, por isso, não quis jogar a toalha em Monterrey. No entanto, isso não pode demorar mais, e se ele não quiser ser demitido pela diretoria da KNVB, precisa assumir sua responsabilidade nesta terça-feira.”

Driessen conclui com uma constatação dolorosa. “É hora de uma renovação e de um novo começo na seleção holandesa. Sem Koeman e Van Dijk.”